Overwatch ile Seçim Kampanyası Hazırlatan Başkan Adayı!

Güney Kore'de başkanlık çekişmesi enteresan bir boyut almaya başladı. Rakibinin Starcraft hamlesinden sonra Sim San-jung, Overwatchlı seçim videosu ile karşımızda.

Güney Kore'de Mart ayında ortaya çıkan rüşvet skandalının ardından başkanlık koltuğundan indirilen Park Geun-hye yerine gelecek yeni başkan için seçim kampanyaları tüm hızıyla devam etmekte. Geun-hye'nin ardından başkanlık için yarışanlar 5 aday arasında Moon Jae-in ile Sim San-jung ise en fazla ön plana çıkan iki isim.

Yapılan anketler ve araştırmalarda başa baş bir grafik çizen ikili, genç kesim seçmenine ulaşabilmek adına ise Güney Kore denilince akıllara gelen ilk şeylerden birini kullanmakta; bilgisayar oyunları. Özellikle eSporlar konusunda Güney Korelilerin ne denli iyi ve aktif olduğunu herhalde bilmeyeniniz yoktur. İşte bu oyunlar arasında son dönemlerde en fazla öne çıkanlarından olan Blizzard'ın FPS oyunu Overwatch, Sim San-jung'un da seçim kampanyasının bir parçası olmuş.

Özellikle diğer siyasetçiler ile katıldığı tartışmalarda kendinden emin duruşu, keskin cevapları ve karşı tarafı susturan soruları ile dikkat çeken Sim, Overwatch'ın meşhur 'Play of the Game' kısmında boy göstermekte.

9 Mayıs'ta yeni başkanın belli olacağı seçim konusunda daha önceden de Moon Jae-in, Güney Korelilerin bir nevi ata sporu olan Starcraft'ı kullanarak yaptığı kampanya ile gündeme gelmişti.