Seçim Sandıklarının Güvenliği Drone'lara Emanet!

24 Haziran seçiminde güvenlik konusunda kuş uçurtmayacak olan güvenlik ekipleri, çevreyi daha iyi izleyebilmek için seyyar kamera ve drone'lardan yardım alacak.

24 Haziran’da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin güvenli ve sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için güvenlik önemlerini en üst seviyeye çıkaran güvenlik güçlerinin seçim günü istihbarat konusunda en büyük silahları teknoloji olacak.

Önceden belirlenen bölgelerde güvenlik önlemlerini kırmızı seviyede tutacak olan polis ve jandarma ekipleri, özellikle sandık kurulan okullar ve çevresinde herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmaması için takviye ekip ile güçlendirilecek.

Güvenlik için teknolojik imkanları sonuna kadar kullanacak olan ekipler, kritik bölgeler ve ilçe seçim kurulları çevrelerinde yüz tanıma teknolojisi bulunan seyyar kameralar ile şüphelileri her an gözetim altında tutacak.

Güvenlik için çevreyi yalnızca yerden değil havadan da izleyecek olan ekipler, kritik bölgelerde ve ilçe seçim kurullarındaki oy verme, sayım ve torbaların taşınması gibi işlemleri hem seyyar kameralar hem de drone’lar ile izleyecek.

Büyük şehirlerde güvenlik konusunda herhangi bir aksaklık ya da eksiklik yaşanmaması adına çevre illerden güvenlik takviyesi yapılacak.