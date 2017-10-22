İnsanların yaşam sürelerini arttırması mümkün müdür? Mümkünse de arttırmalı mıyız?

Sonsuza kadar yaşamak, uzun yaşamak veya ne zaman öleceğimizin belli olması insanın, Dünya üzerinde geçirdiği süre boyunca hep tartıştığı konulardır. Özellikle de bilimin ve teknolojinin bu kadar geliştiği çağımızda ise bunu aslında bir anlamda daha üst bir seviyede sormaya başladık. Özellikle de sağlık sektörünün bu kadar gelişmesiyle bizim aklımızı oldukça karıştıran bu konuyu Kurzgesagt isimli bir kanal yaptığı bir video ile anlatmaya çalışmış.

Özellikle de uzun bir yaşamın aslında insan sağlığı ve psikolojisi bakımından ne kadar mümkün olduğu ve mümkün olsa da bunun uygulanıp uygulanmayacağı konuları üzerine giden video, insanlık tarihinde bu konu üzerine yapılmış araştırmaları birleştirerek gerçekten de üzerine düşünülmesi gereken bir içerik haline gelmiş. Videonun içerisinde gerçekten de iyi bir Türkçe altyazı olduğunu da belirterek videoya gitmeden önce kanalın insan hayatı ve bilimine dair yaptığı diğer videoları izlemek istiyorsanız buradaki bağlantıdan faydalanabilirsiniz.