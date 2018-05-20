Seçmece Bunlar: Nikon'un En İyi 5 Full Frame Lensi

Telefonlar fotoğraf çekme konusunda giderek kendini geliştirse de fotoğraf makineleri piyasada kalmaya devam ediyor. İşte profesyonel fotoğraf çekmek isteyenlerin kullanmak isteyeceği 5 Full Frame Nikon Lensi.

Crop sensörlü makineler düşük ışıklı mekanlarda sıkıntı çıkardığı için devreye giren ancak biraz daha tuzlu olan full frame lensler, uzun zaman önce DLSR makinelere gelmeye başladı. Megapiksel değerini yükseltmeden sensörü büyütmek oldukça iyi bir fikir olsa da elbette bu lenslerin de bazı kusurları var. Yine de grensiz görüntü elde etmenizi sağlayan full frameler oldukça iyi bir seçenek. Biz de sizler için Nikon'un en iyi 5 full frame lenslerini derledik, hazırsanız başlayalım:

Nikon 70-200mm f/2.8 FL - $4,000

Nikon 70-200mm f/2.8 FL'nin en ucuz fiyatına bu adresten ulaşabilirsiniz.

Nikon 58mm f/1.4​ - $1,600

Nikon 58mm f/1.4'ün en ucuz fiyatına bu adresten ulaşabilirsiniz.

Nikon 85mm f/1.4G - $1,600

Nikon 85mm f/1.4G'nin en ucuz fiyatına bu adresten ulaşabilirsiniz.

Nikon 105mm f/1.4 E ​- $2,200

Nikon 105mm f/1.4 E'nin en ucuz fiyatına bu adresten ulaşabilirsiniz.

Nikon 180-400mm f/4 E TC - $12,400

Nikon 180-400mm f/4 E TC'nin en ucuz adresine buradan ulaşabilirsiniz.

Eğer siz de profesyonel fotoğrafçılığa ilgi duyuyorsanız linklere tıklayabilir ve en uygun fiyatları öğrenebilirsiniz. Öte yandan fiyatlar sizi aşıyorsa tavsiyemiz, temiz bir satıcı bulup ikinci el almanız.