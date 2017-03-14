16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşecek olan referandum için oy kullanacağınız yeri öğrenmek istiyorsanız 2 farklı yolla nerede oy kullanacağınızı görebilirsiniz.

16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan referandum için bugün, yani 14 Mart 2017 tarihi itibariyle oy kullanacağınız yerler açıklanıyor. “Nerede oy kullanacağım?” şeklinde olacak sorularınızın cevabını ise 2 farklı yolla çok rahat bir şekilde öğrenebileceksiniz.

Eğer siz de seçmen sorgulama işlemi yapmak istiyorsanız ve özellikle TC Nüfus Cüzdanı ya da TC Kimlik Kartı yanınızda ise aşağıdaki iki farklı yöntem ile sorgulamanızı yapabilirsiniz;

1- İnternet Üzerinden

Eğer yanınızda bir bilgisayar varsa, ya da bu içeriğimizi bilgisayarınızdan ya da akıllı telefonunuzdan okuyorsanız hemen yurtiçi için buradaki, yurtdışı için ise buradaki bağlantıdan Yüksek Seçim Kurulu’nun Seçmen Sorgulama sayfasına giderek 2017 yılı referandumu için oy kullanacağınız yeri öğrenebilirsiniz.

2- Mobil Uygulama

Eğer Android, iOS ya da Windows Phone işletim sistemine sahip bir akıllı telefonunuz varsa, YSK’nın mobil uygulaması sayesinde bir bilgisayara gerek kalmadan kolayca sorgulamanızı yapabilirsiniz. Android için buradan, iOS için buradan, WP için ise buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilir, aşağıdaki bağlantılardan da indirebilirsiniz.