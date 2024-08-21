Amazon'un Secret Level dizisi, Mega Man ve God of War gibi popüler oyun karakterlerini tek bir dizide bir araya getiriyor. Oyunseverleri fazlasıyla heyecanlandıran dizinin 10 Aralık 2024'te Prime Video'da yayımlanacağı açıklandı.

Amazon, Gamescom açılış gecesinde yeni animasyon dizisi Secret Level'ın fragmanını paylaştı. Netflix’in popüler dizisi Love, Death + Robots’un yapımcıları tarafından hazırlanan bu yeni dizi, her bölümde mevcut bir video oyunu serisinin dünyasında geçen kısa filmler sunacak. Secret Level, Mega Man'den God of War'a kadar birçok popüler video oyununu konu alacak.

Amazon’un açıklamasına göre, Secret Level her bölümde izleyicilere yeni ve heyecan verici maceralar sunacak. Dizi, popüler oyun dünyalarını ekrana taşıyarak eski oyun klasiklerini yeniden deneyimleme fırsatı da verecek. Dizi Amazon MGM Stüdyoları ve oyun dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirerek video oyunları için daha önce hiç görülmemiş bir işbirliğini gerçekleştirecek.

Secret Level fragmanı:

Secret Level posteri:

Secret Level konusu:

Amazon Prime Video’da yayınlanacak yeni antoloji dizisi, önemli video oyunlarının kısa hikayelerini özgün bir animasyon tarzında sunacak. Her bölümde farklı bir oyunun evreninde geçen yaratıcı öyküler anlatılacak. Love, Death & Robots dizisinin formatına benzer şekilde, Secret Level da video oyunlarının dünyalarında geçen orijinal kısa hikayelerle karşımıza çıkacak.

Secret Level'da yer alacak olan oyun karakterleri:

Dungeons & Dragons

The Outer Worlds

Sifu

Crossfire

Exodus

Mega Man

PAC-MAN

Armored Core

Concord

Spelunky

New World: Aeternum

Warhammer 40,000

Honor of Kings

Unreal Tournament

PlayStation

Secret Level ne zaman yayımlanacak?

10 Aralık 2024’te Prime Video’da izleyicilerle buluşacak.

Tim Miller (Love, Death + Robots, Deadpool) tarafından yaratılan ve yürütücü yapımcılığını üstlenen Secret Level, Dave Wilson’ın (Mass Effect 2, BioShock Infinite, Avengers: Age of Ultron) süpervizör yönetmenliğinde hazırlandı. Bu proje video oyunları dünyasındaki popüler karakterlerin ve serilerin tek bir dizide toplandığı ilk örnek olacak. Video oyunu uyarlamaları dünyasında yakın zamanda yayımlanacak olan Secret Level, şimdiden merak konusu oldu.