Görüntü ve dijitalleştirme teknolojisi ne kadar gelişirse gelişsin hala gerçek dünyayı tam anlamıyla dijitalleştiremiyoruz. Işığın kırılmasıyla görünmesi mümkün olan şeffaf nesneler bu konuda en büyük problemlerden biri.

Usta tasarımcılar, hemen her türlü nesneyi dijitalleştirerek bir ekran üzerinde üç boyutlu olarak görebilmemizi sağlıyorlar. Fakat şeffaf nesneleri başarılı bir şekilde dijitalleştirip üç boyutlu modelleme yapabilmek hala çok zor.

Şeffaf nesneler çizmenin zorluğu, nesnelerin görüntüsünün neredeyse tamamının çevresinde bulunan her şeyden gelen ışığın kırılması ile oluşuyor olması. Danimarka Teknik Üniversitesi'nden Jonathan Stets, şeffaf nesnelerin dijitalleştirilmesi için yeni bir yöntem geliştirdiklerini açıkladı.

Araştırmacıların bulduğu yeni yöntemde, şeffaf nesnenin fotoğrafını çeken iki kameranın tam yerini kaydetmek için robotik bir kol kullanılıyor. Robotik kol sayesinde kameranın konumu ile nesne arasındaki bağın tam olarak bilinmesi, nesnenin CT taraması ile arka plandan ayrılabilmesine olanak sağlıyor.

Araştırma ekibinin lideri Alessandro Dal Corso, robotik kolun şeffaf nesnelerin dijital görüntülerinin ne kadar iyi oluşturulduklarını piksel piksel inceleyebilecekleri iki boyutlu fotoğraf elde ettiğini söyledi. Dal Corso, daha önceki kullanılan tekniklerin, fotoğraf ile dijital görüntülerin bu şekilde karşılaştırılması imkanını vermediğini de ekledi.

Araştırmacılar, yeni yöntemlerini test etmek için beyaz ve gri tonda bir sahnede şeffaf nesneleri dijitalleştirmeyi denediler. Ekip, ışığın sahnenin üç boyutlu görüntüsünü bozmaması için yay şeklinde bir LED aydınlatma kullandı. Aynı zamanda şeffaf nesnenin bir CT taraması gerçekleştirildi. Son olarak oluşturulan dijital nesne üç boyutlu sahneye yerleştirildi. Araştırmacılar, yöntemin başarılı olduğunu anlamak için elde ettikleri dijital görüntü ile sahnenin gerçek fotoğrafını karşılaştırdı. Görüntüler neredeyse tamamen eşleşti.

Yeni dijital nesne oluşturma tekniği, filmler ve sanal gerçeklikten çok farklı alanlarda işe yarayabilir. Örneğin bu şekilde dijitallenen bir nesnenin maddesel özellikleri, ışığın kırılma indisine bağlı olarak öğrenilebilir. Önceden keşfedilen bir maddenin optik özelliklerini anlamak için küçük bir numune alınması gerektirirken yeni yöntem, maddeye hiç bir zarar vermeden sadece dijital görüntüler ile incelenmesine imkan sağlayacak.