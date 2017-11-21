Sonic The Hedgedog 2 iOS ve tvOS Üzerinden Ücretsiz!

Sega, orijinal oyunun Genesis konsolu üzerinden yayınlanmasının 25. yılı şerefine, Sonic The Hedgedog 2'yi, iOS ve AppleTV'ler için olan versiyonlarını tamamen ücretsiz yayınladı.

Sega'nın ürettiği Sonic oyunlarına, yaş olarak yetişemediyseniz bile, eğer oyun dünyasının tarihiyle ilgiliyseniz illa ki adını duymuşsunuzdur. Oyun tarihinin hem hikayesel hem de oyun mekanikleri anlamında dönüm noktalarından biri olarak nitelendirilen "Sonic" serisi, özellikle de 90'lı yılların oyuncularının mutlaka yolunun kesiştiği bir oyun olmuştur.

Oyun serisinin hayranları tarafından en çok hatırlanan ve serinin hikayesel olarak en bilinen karakterlerinden biri olan Tails'in ilk gözüktüğü oyun olma(aynı zamanda oynanabilir bir karakter olarak) ünvanını da taşıyan, serinin 2. oyunu, "Sonic 2"nin çıkışının 25. yılı şerefine Sega, oyunu iOS ve AppleTV'nin işletim sistemi olan tvOS için ücretsiz olarak yayınladı.

Oyunun adını "Sonic The Hedgedog 2" olarak değiştiren Sega'nın, orijinal oyuna mobil versiyon için kattığı bir kaç şeyde yok değil. Oynadığınız bölümlerin kaydedilebilmesi ve arkadaşlarınızla çevrimiçi oynayabilme gibi özelliklerle gelen oyunu, ücretsiz olarak oynasanız da reklam desteği mevcut. Ancak isterseniz 1.99 dolar ödeyerek reklamsız versiyonuna erişebiliyorsunuz. Siz ne düşünüyorsunuz? İyi bir 25. yıl kutlaması olmamış mı?