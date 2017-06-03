SEGA, Japonya'daki Oyun Salonuna VR Bölümü Ekliyor!

SEGA, Japonya'da gözde olan oyun salonunun bir katını sadece VR cihazlarına ayıracak.

Japonya VR oyun salonlarına yabancı olmasa da Sega'nın en gözde oyun salonlarından birine VR bölümü ekleyecek olması herkesi sevindirecek.

Sega'nın Twitter hesabından geçen hafta atılan bir gönderide Akihabara'da bulunan oyun salonuna VR bölümü ekleneceği belirtildi. Aslında bu VR bölümünün daha çoktan hazır olması gerekiyordu fakat kullanılan cihazlarda yaşanan teknik sorunlar açılış tarihini biraz erteledi. Zaten VR teknolojisini tecrübe edenler de teknik arızaların çıkmasına şaşırmamıştır.

Sega bu aşamada hangi VR cihazlarını kullanacağını açıklamasa da tahminler HTC Vive olacağı yönünde. Ayrıca Sega'nın daha önce kendi VR oyununu yaptığını da hatırlatalım. Bu Hatsune Miku adındaki oyun PlayStation VR ortamına gelmişti. Fakat başka oyun üreticilerinin oyunlarını da bu yeni açılacak olan VR salonunda görmemiz mümkün olacaktır.

Akihabara gibi muazzam bir oyun salonunun en kısa sürede VR sorunlarının çözülüp açılmasını umuyoruz. Bu konum tüm dünyadan turistlerin ilgi odağı olduğu gibi yerel halkı da son çıkan oyunlarla ve ekipmanlarla buluşturuyor.

VR oyun salonları insanları bu teknolojiyle tanıştırmak için çok doğru bir yer olacaktır. Bandai Namco firması da popüler Shinjuku bölgesinde bir VR salonuna sahip durumda. Şimdiden tatil planlarınızı yapmanızı tavsiye ediyoruz.