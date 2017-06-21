SEGA'nın Efsane Konsol Oyunları Android ve iOS'a Geliyor!

SEGA, bir dönemin efsaneleşmiş konsol oyunlarını mobil cihazlarımıza taşıyor.

Yeni mobil oyun arayanlara SEGA'dan şahane bir haber var. Oyunları ve oyun konsolları ile bir döneme damgasını vuran şirket, artık nostalji olarak kabul ettiğimiz efsane oyunlarını Android ve iOS platformuna sunmaya hazırlanıyor.

"SEGA Forever" adlı yeni programını duyuran SEGA, bu program dahilinde klasikleşmiş konsol oyunlarını belirli aralıklar ile Android ve iOS işletim sistemli telefonlara sunacak. Şu an için 5 tane oyunun geleceği duyurulmuş durumda.

Söz konusu oyunlar; Sonic the Hedgehog, Phantasy Star II, Comix Zone, Kid Chameleon ve Altered Beast. Bu beş oyun dışında SEGA, her iki haftada bir yeni oyunlar da ekleyecek.

Mobil cihazlara sunulacak oyunlar, SEGA'nın kendi resmi emülasyonlu oyunları olarak ve konsollardaki deneyim, aynı şekilde mobil cihazlarda da taşınabilecek. Ayrıca oyunların tümü, çevrimdışı şekilde de oynanabilecek (yani oyunları oynayabilmek için internet bağlantısına ihtiyaç duymanıza gerek yok). Buna karşın bulut sistemi olacak oyunlarda 'liderlik tablosu', 'haftanın lideri' tarzında özellikler de mevcut olacak.

Oyunların en güzel yanı ise ücretsiz olarak sunulacak olmaları. SEGA'dan yapılan açıklamaya göre, oyunların sadece başlarında ve sonlarında reklam ile karşılaşacaksınız. Yani oyun oynadığınız esnada karşınıza herhangi bir reklam çıkmayacak; böylece sizin de oyun oynarken 'acaba reklam çıkacak mı?' derdi yaşamanıza gerek kalmayacak. Oyunlardaki reklamların tamamen kaldırılması için SEGA'nın istediği ücret ise 1.99 dolar.