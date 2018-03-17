Sega Üzerinde Çalıştığı Yarış Oyununa Ait Video Paylaştı

Söylentilere göre “Çok Gizli” başlığıyla paylaşılan bu tanıtım videosu, Sega’nın yeni oyunu Sonic Racing’e ait.

Ürettiği oyunlarla konsolda büyük bir hayran kitlesine sahip olan Sega, bilindiği üzere yeni bir oyun üzerinde çalışıyor. Ancak henüz oyunun ismi veya türüyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Twitter üzerinden Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) hesabından “Top Secret” (Çok Gizli) başlığı altında paylaşılan videoya göre yeni oyun Sonic Racing olacak.

Tahminlerin bu isim üzerinde yoğunlaşmasının sebebi videodaki araba sesleri ve sonunda yalnızca “R” harfinin gözüktüğü yazı fontundan kaynaklanıyor. Sega daha önce 1997'de piyasaya sürdüğü Saturn racer için de aynı fontu kullanmıştı. Ancak bu söylentilerin yanlış çıkma ihtimalinin yanı sıra Sega tarafından yapılan bir şaşırtmaca olma ihtimali de bulunuyor.

Çünkü bazı kişiler tarafından üzerinde çalışılan oyunun Sumo's All-Stars Racing serisinin devamı olduğu iddia ediliyor. Henüz Sega bu iddiaların hiç birini doğrulamış yada yalanlamış değil. Eğer amaçları bizleri yeni oyun hakkına meraklandırmaksa bunu kesinlikle başardılar. Peki, sizce Sega’nın yeni yarış oyunu ne olacak?