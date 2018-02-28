SEGA, Yakuza 6’yı Yanlışlıkla 'Bedava' Yaptı!

SEGA, Avrupa ve Amerika pazarında yayınladığı Yakuza 6’da çok önemli bir hata yaptı. Hata, şirkete son derece pahalıya mal oldu.

Asya pazarında çok sevilen Yakuza 6: The Song of Life, uzun bir bekleyişin ardından batı pazarına da geldi. PlayStation Store’da Kuzey Amerika, Avrupa ve Avustralya bölgelerinde demo versiyonu yayınlanan oyun, Kuzey Amerika bölgesinde büyük bir sıkıntıyla karşılaştı. Demo versiyonunda tüm oyunu indirten Yakuza, oyunculara oyunun bir kısmını paylaştı ve satın alarak devam etmeleri için şifreye ihtiyaç duyduklarını söyledi. Bu sayede oyunu demo versiyonunda sevdiğinizde baştan indirmek zorunda kalmayacaktınız.

SEGA’nın bu planı ne yazık ki tutmadı. Çünkü oyuncular, Yakuza 6’yı oynarken çok önemli bir şey keşfettiler. Oyunun başında bir bölümde oyunu bitirebiliyordunuz. Oyunu bitirdiğinizde ise pek çok kupa kazanıyordunuz ve oyunun kilidi açılıyordu. Bu durum kısa süre içinde oyun piyasasına duyuruldu. Olayın farkına varan oyuncuların fazlalaşmasının ardından ise SEGA’nın da olaydan haberi oldu ve demo versiyonunu Kuzey Amerika mağazasından kaldırdı.

Avrupa ve Avustralya sürümlerinin sorunsuz olarak çalışmaya devam etmesinden dolayı kaldırmayan Sega, resmi Twitter hesabından da bir açıklama yaptı.

“PlayStation Store’dan Yakuza 6: The Song of Life demosunu kaldırmak zorunda olduğumuz için özür dileriz. En az sizin kadar üzgünüz, çünkü bugün demoyu herkese sunmayı umuyorduk. Bazı kişilerin demoyu kullanarak full oyunun kilidini açabildiğini keşfettik.

Bu sorunun neden meydana geldiğini inceliyoruz. Sabrınız için teşekkürler”

Ülkemiz PlayStation Store’da Avrupa’ya bağlı olduğu için bu durum bizleri ilgilendirmiyor, ancak dün gece pek çok kişi bu açığı kullanarak Yakuza 6’yı tam sürüme yükseltti. Şirketin yükseltilen bu sürümlerle ilgili ne yapacağı şu an için merak konusu.