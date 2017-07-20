Citymapper, Gerçek ve Ücretli Otobüs Seferlere Başlıyor!

Şehir içi ulaşım rehberleri arasında en güvenilir uygulamalardan birisi olan Citymapper, artık sadece otobüs saatlerini göstermeyecek, Londra’dan başlayarak gerçek ve ücretli otobüs servisleri de başlatacak.

Citymapper, son yıllarda en hızlı yükselişi yakalayıp dünya pazarına açılan uygulamalar arasında yer alıyor. Firma, uzunca bir süredir dünyanın hemen hemen her şehrinde kullanılan şehir içi ulaşım bilgilerini kullanıcılarına sunuyordu. Bu yılın başlarında kendi ulaşım ağını kurmak için rotalarını test etmeye başlatan şirket, lisanslı ve ücretli ulaşım servisi kuracak.

Cittymapper’ın ilk güzergahı, Ağustos ayının sonlarında veya Eylül ayının başına halka açılacak olan bir Doğu Londra seferi olacak ve 5 kilometrelik bir mesafeyi kapsayacak. Seferlerin sabah 9’dan akşam 5’e kadar devam etmesi planlanıyor.

Peki neden bir uygulama bir otobüs hattı çalıştırıyor ve bu bizi neden ilgilendiriyor?

Artık bir teknoloji şirketi formuna kavuşan Citymapper, otobüslerini de ona göre dizeyn etmeye hazırlanıyor. Yani bir başka deyişle akıllı otobüsler yolda: Araçlar muhtemel yolcu sayısını hesaplıyor, akıllı ekranlar yaklaşmakta olan duraklar hakkında bilgiler veriyor, sürücüler yoldaki potansiyel tehditlerle ilgili bilgilendiriliyorlar. Ayrıca her koltuğun yanında bir USB çıkışı olan şarj istasyonları bulunacak.

Citymapper’ın otobüs seferleri şimdilik Londra'da yerel ulaşım kartlarıyla kullanılamayacak. Ancak bir mobil uygulamanın bu denli büyüyüp dünyanın gözde şehirlerinden birinde yasal olarak yolcu taşımacılığı yapması, bir 21. yüzyıl başarısıdır. Ulaşımı yeniden tanımlamaya çalışan Uber gibi, Citymapper da aynı şekilde daha büyük bir dev haline gelebilir. Bir fikir üretmek ve uygulamaya koymak ise -fikriniz böylesine işlevsel olduğu sürece- bedavadır.