İstanbul'un göbeğinde yaşanılan bu olayda yolu kesen şehir magandaları, araçları ile drift yaptılar.

İstanbul Bayrampaşa’da ortaya şehir magandaları, yolu kapatıp drift yaptılar. Kendi canlarıyla beraber trafikte bulunan diğer sürücülerin de hayatını tehlikeye atan magandalar, yapıklarını cep telefonu ile saniye saniye kaydettiler.

Bayrampaşa 03 TEM bağlantı yolunda saat 19:30 sıralarında meydana gelen olayda düğün konvoyundaki üç otomobil drift yaparak trafiği kitlediler. Bir anda araçlarını durduran düğün konvoyundakiler, koskoca şehir trafiğini kestiler. Ardından 3 otomobil, trafiği kesilen yolda ‘Drift’ yapmaya başladı.

Düğün konvoyundaki şahıslar ise araçlarından inerek drift yapan magandaları izledi. Bazılarının ise o sırada meşale yaktıkları görüldü. Bir süre tamamen duran trafik konvoyun hareket etmesinin ardından normale döndü. Aşağıdan bu anlara ait kamera görüntülerini izleyebilirsiniz.