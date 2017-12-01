Şehir Manzaralı, Modern Sığınakla Tanışın!

Monade Kapsülü adı verilen ve Alice Bleton tarafından tasarlanan bu koza benzeri yapı, özellikle çalışanlar için stresli ve yoğun iş zamanlarında bir kaçma yeri olarak planlandı.

Hepimizin şehirlerden kaçma isteği zaman zaman doğmmuştur. Bunun sebebi bazen gürültü, bazen insanları görmeme isteği bazen de bunların hepsi olabilir. Alice Bleton adlı bir tasarımcı tarafından tasarlanan ve adına Monade Kapsülü denilen bu küçük sığınak, şehir içinde bir şehir dışı hayatı sunmayı planlıyor. Binaların çatılarının kenarlarına yerleştirilen kapsül, özellikle ofis çalışanlarının kısa bir süreliğine de olsa rahatlamasına yardımcı oluyor.

Design Academy Eindhoven'da eğitim aldıktan sonra çalışanlar için geçici bir sığınma alanı yaratmak için girişimlere başlayan Bleton, adına Monade Kapsülü adını verdiği yarısı camdan oluşan bu sığınağı tasarladı. Binaların en tehlikeli yerlerine yerleştirilen kapsüle girmek isteyenlerin küçük bir bölmeyi kullanmaları gerekiyor.

Alice Bleton'un adını felsefi bir terim olan 'monad' sözcüğünden aldığını da söylemek gerekiyor. Zira bu terim Antik Yunan felsefesinde bir öz anlamına geliyor. Sanırım burada Alice Bleton'un anlatmak istediği de bu kapsülle birlikte yalnız kalacak olan bireyin özüne dönmesi. Öte yandan Bleton, bu tasarımı hayata geçirmeden önce, dah evleri, yeraltı sığınakları ve denizaltılar gibi ekstrem koşullar için tasarlanmış yaşam alanlarını inceledi.

Toplamda 21 parçadan oluşan modern şehir sığınağının çoğunluğu fiberglas malzameden oluşuyor. Bununlar birlikte dört çelik kalıbın kullanıldığı Monade Kapsülü, Hollandalı bir yüzme havuzu şirketinin yardımıyla inşa edildi. (Buradan da anlaşılacağı gibi her ne kadar tehlikeli yerlere yerleştirilecek olsa da oldukça güvenli bir sığınak.)

Bu kapsüller, şehirlerin üst noktalarından büyük kalabalıklara bakmaya ya da yine üst bir noktadan hiç bir bina çıkıntısı olmadan gökyüzünün genişliğini seyretmeye, kısacası harika manzaraları ayağınızın altına getirebilir.

Monade Kapsülü, geçtiğimiz günlerde Dutch Design Week'de sergilendi. Yapılan açıklamaya göre bu kapsülün 5 kişiyi taşıyabilecek güçte olduğu belirtildi. Yani bir grup olarak ya da tek bir birey bu kapsülü kullanabilir. Siz ne düşünüyorsunuz, yaşadığını şehirde imkanınız olsa böyle bir kapsül ister miydiniz?