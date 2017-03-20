Şehir Üniversitesi'nde Siber Güvenlik Konferansları Serisi Devam Ediyor!

İstanbul Şehir Üniversitesi'nde düzenlenen Siber Güvenlik Konferansları serisi 3.sü olan "Ethical Hacker ve Kariyer" adlı panel ile devam ediyor.

İstanbul Şehir Üniversitesi'nde düzenlenen "Siber Güvenlik Konferansları" serisi 3.sü ile devam ediyor. "Ethical Hacker ve Kariyer" konusunun işleneceği, konuşmacının ise sızma testi uzmanı olan Mert Sarıca olacağı etkinlik 22 Mart 2017 tarihinde 16:30'da İstanbul Şehir Üniversitesi Doğu Kampüs Konferans Salonu'nda gerçekleşecek.

Tamamen ücretsiz olan etkinlik ile ilgili buradaki bağlantıdan biletinizi alabilir ve katılım gerçekleştirebilirsiniz.

IEEE İstanbul Şehir Üniversitesi Öğrenci Kolu tarafından başlatılan bu seri “Türkiye’de Siber güvenlik ve Bilgi Güvenliği“ ve ikincisi olan “Deep Web ve Underground” konulu konferanslar, Hakkı Yüce ve Ömer Çıtak tarafından gerçekleştirilmesinin ardından. Mert Sarıca katılımıyla Ethical Hacker ve Kariyer konulu konferansında Webtekno olarak medya desteği sunuyoruz.

Etkinlik ile ilgili tüm detayları buradaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz.