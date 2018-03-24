ABD'de yaşanan otonom Uber kazasından sonra otonom sürüş hakkında çeşitli tartışmalar ortaya atıldı. Bazı şehirler otonom sürüşe destek verirken, bazıları yasaklıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde yaşanan Uber kazası, otonom sürüş hakkında herkesin kafasında soru işaretleri oluşmasına sebep oldu. Şehirlerin otonom sürüşe uygun hale getirilmesi fikri, bu kazanın getirdiği en önemli şeylerden biri. Amerika'da otonom sürüş testleri yapan şirketlerin bu hareketi durdurulmaya çalışılırken, bazı şehirlerin liderleri otonom sürüş fikrini geliştirmeye odaklanarak geleceği şekillendirebilir. Fakat bu şehirlerin başkanları koşulsuz bir şekilde otonom sürüşü kabul etmemeli.

İşte tam da bahsettiğimiz şekilde hareket eden Arizona'nın Tempe şehrinin yönetimi, oldukça geniş yollar yaparak otonom araç testlerinin yapılmasına izin verdi. Ancak meydana gelen son kaza gösteriyor ki, hâlâ bazı konularda çeşitli eksikler var.

Norveç'in başkenti Oslo'nun liderleri otonom araçlara mesafeli yaklaşıyor. Geleneksel araç kullanımını azaltmak için sokağa park etmeyi yasaklayan, yaya alanlarını genişleten, insanları elektrikli bisikletlere teşvik Oslo yönetimi; sadece sürücüsüz otobüsleri mantıklı görüyor. Şehirde fazla otomobil bulunmasının trafik tıkanıklığı ve kirlilikten başka bir şeye yol açmayacağını düşünen yetkililer, otonom araçlara şu an için destek vermeyi düşünmüyor.

Kaliforniya'nın güneyinde bulunan devasa yollar, otonom araçların kullanılabileceği en uygun yerlerden biri olabilir. İnsan tarafından kullanılan araçlardan daha güvenli olacağı düşünülen otonom araçların, ABD gibi ülkelerde kullanımı uygun olsa da Norveç gibi temiz havaya sahip yerlerde kendine yer bulması pek muhtemel görünmüyor.

Toplu taşıma sistemleri gelişmiş olan şehirlerde otonom araç kullanımı oldukça mantıksız gibi görünüyor. Sırf kendi kendine gidebildiği için araç alacak kullanıcılar düşünüldüğünde, otonom araçlarla beraber trafik sorunları ve kirliliğin artması muhtemel görünüyor. Bu yüzden toplu taşıma konusunda gelişmiş şehirler, otonom sürüş teknolojilerini desteklemek istemiyor. Bu yüzden otonom toplu taşıma araçlarını gelecekte görmemiz daha yakın bir ihtimal. Bazı şehirlerde ise, otonom araçlar gerekli koşulları yerine getirmediği takdirde şehre giremiyor. Bunun en büyük örneği Paris, elektrikli olmayan otonom araçları tamamen yasaklamış durumda.

Arizona'nın Tempe şehrinde meydana gelen otonom Uber kazasıyla alevlenen otonom sürüş tartışmaları, bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Otonom sürüş gelecekte hayatımızın neresinde yer alacak?