Bilim İnsanlarından Sağlık Değerlerini Belirtecek Dövme

Harvard ve MIT'de çalışan bilim insanları vücudu takip etmenizi sağlayacak dövme geliştirdiler.

MIT Enstitüsü ve Harvard Üniversitesi’nin ortak geliştirdiği algılama dövmeleri, renk değiştirerek insanların sağlık durumlarını gösterecek. İnsanlığın ilk çağlarından beri bulunan dövmeler, aralarında Türk araştırmacı Ali Yetişen’in de bulunduğu bilim insanları tarafından anlam kazanıyor. Biyolojik algılama mürekkebi kullanarak dövme yapan bilim insanları, Dermal Abyss isminde bir projeye imza attılar.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü(MIT) araştırmacıları Katia Vega, Xin Liu, Viirj Kan, Nick Barry ve Harvard Tıp Fakültesi araştırmacıları Ali Yetişen ve Nan Jiang’ın ortaklaşa geliştirdiği Dermal Abyss projesi, sağlık durumuna göre değişen renkler sayesinde hastalık kontrolünde yeni bir standart başlatabilir.

Dövmeler, biyosensörleri kullanarak vücuttaki biyomoleküllerin ölçümünü sağlayacak. Bu moleküller, ciltteki interstisyel sıvıda olan sodyum, glikoz ve H+ iyonları olacak. Bu teknoloji özellikle diyabet(şeker) ve dehidrasyon hastaları için kullanılabilir. Ayrıca pH seviyesinin kontrolünde de bu yönteme başvurulması bekleniyor.

Bilim insanları pH sensöründe mor ve pempe renginin oluştuğunu, glikozda ise mavi ve kahverengi renklerinin ortaya çıkacağını söylediler. Örneğin şeker hastasıysanız, sürekli iğneyle kan şekerinizi ölçmek yerine şekerinizin düştüğünü veya yükseldiğini bu dövmenin rengi sayesinde görebileceksiniz.

Teknolojinin ne zaman kullanıcı pazarına ineceği şu an için bilinmiyor, ancak akıllı dövmelerin gelecekte çok daha sık kullanılacağı kesin.