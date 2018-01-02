Şekere Tedavi Ararken, Yanlışlıkla Alzheimer’a Çare Bulundu

Araştırmacılar, şeker hastalığını inceleme altına aldıkları bir çalışma sırasında tedavi yöntemleri geliştirmeye yoğunlaşmışlardı. Yanlışlıkla da olsa etkili bir çalışma sonucunda Alzheimer hastalığı için çözüm bulmuş olabilirler.

İnsanoğlunun en yaygın ileri yaş rahatsızlıklarından ikisi olan şeker ve Alzheimer, yaşam kalitesini son derece düşüren hastalıklar arasında yer alıyorlar. Bilim dünyası için de bu hastalıklara çözüm bulmak son derece can sıkıcı ve moral bozucu bir süreç olmaya başladı. Yapılan çalışmalar bir türlü istenilen şekilde sonuç vermiyor ve sadece etkilerini azaltmaya yönelik çözümler geliştiriliyor.

Tip 2 diyabet hastalığının tedavisi için geliştirilmeye çalışılan yeni nesil bir ilaç grubunun son dönemlerde Alzheimer hastalarına da faydalı olduğu ortaya çıktı.

"Triple agonist" olarak sınıflandırılan yeni ilaçlar, birbiriyle uyumlu üç farklı ilacın oluşturduğu ve vücuda senkronize etkiler sağlayan bir grup. İddialar üzerine Alzheimer’la bağlantılı genlerin test edilmesi için fareler üzerinde testler yapıldı. Test yapılan hayvanlar zaten hafıza kaybı ve öğrenme güçlüğü gibi sorunlarla yaşıyorlardı. Bilim insanları, geliştirilen şeker ilacının farelerin beyin fonksiyonlarında hatırı sayılır şekilde düzeltme kaydedildiğini belirttiler.

Araştırmanın ekip lideri Profesör Christian Holscher, "Alzheimer hastalığı gibi kronik bozukluklar için yeni bir tedavi geliştirmenin açık bir yöntemini keşfetmiş bulunmaktayız” açıklamasında bulundu.

Çalışmaya göre üçlü ilaç grubunun sinir hücrelerini koruyarak, beyindeki (Alzheimer ile bağlantılı olan) amiloid plaklarını ve iltihaplanmayı azaltarak sinir hücresi bozulmasını yavaşlattığı tespit edildi. Tedaviyi alan fareler, hafıza oluşumunun yanı sıra öğrenmede önemli iyileşme gösterdiler.

Alzheimer gibi yıkıcı bir hastalığa karşı potansiyel bir tedavinin keşfi müthiş bir haber. Üretilen ilacın ilk olarak tip 2 diyabet tedavisine yönelik olması sadece bir tesadüf değil. Tip 2 diyabet, Alzheimer ile bağlantılı olan ve onunla birlikte, sıklıkla yaşlı bireylerde görülen bir rahatsızlık.

Söz konusu tedavi Alzheimer hastaları için henüz onaylanmadı ve sadece farelerde yapılan deneylerle ilk resmi sonuçlar elde edildi. Önümüzdeki aylarda daha detaylı araştırmalar yapılacak ve eğer şans dönerse Alzheimer’a karşı bir sıfır galip duruma geçeceğiz.