Chrome kullanıyorsunuz ve işiniz dolayısıyla çok fazla sekme ile çalışmak zorundasınız. Ama o kadar çok sekme kullanıyorsunuz ki neyin nerede olduğunu hatırlayamaz hale geldiniz. Bu sıkıntıdan muzdarip olanlar için sekme yönetimini kolaylaştıracak 10 Chrome eklentisini listeledik.

Google Chrome bir süredir çoğumuzun alıştığı bir tarayıcı. Ancak tam bir RAM ve CPU canavarı olduğundan alternatiflerinin de son zamanlarda gerisinde kalmış bir tarayıcı. Bu yazımızda tarayıcısından vazgeçemeyen ve çok sekmeli çalışan takipçilerimiz için faydalı olabilecek eklentileri sizin için listeledik.

The Great Suspender

The Great Suspender, sizin için seçtiğiniz sekmeleri veya çalıştığınız sekme dışındaki tüm sekmeleri, seçtiğiniz zaman aralığında çalışmasını durdurmanızı sağlayan bir eklenti. Özellikle de eski bilgisayarlarda çalışan takipçilerimiz için çok gerekli bir uzantı olduğunu düşünüyoruz. The Great Suspender'ı buradan indirebilirsiniz.

Tabli

Sizin için sekmelerinizi uygulama üzerinden düzenleyen ve aralarında arama yapabilmenizi sağlayan bir eklenti. Özellikle de çok fazla sekmeyle çalışan biriyseniz ve içinden çıkılmayacak kadar fazla sekme ile uğraşıyorsanız, bu eklenti tam size göre. Ayrıca sekmeleri kaydetme ve kurtarma özellikleri de yanında geliyor. Tabli'yi buradan indirebilirsiniz.

Tabs Outliner

Eğer Workflowy'yi kullandıysanız, Tabs Outliner'ın da nasıl çalıştığını anlayacaksınız. Tabs Outliner bir sekme ağacı çıkarma eklentisi. Sizin için hangi sekmeyi hangi sekmedeki siteden açtığınıza göre bir sekme ağacı çıkarıyor ve o ağaç üzerinden düzenlemeleri yapıp kendi sekme ağacınızı yapmanızı sağlıyor. Ayrıca tüm sekmeleri sizin için kaydedip onları kapatmış olmanıza rağmen yine de ulaşmanızı sağlayan bu uygulamayı buradan indirebilirsiniz.

Tab Hibernation

Tab Hibernation o an çalıştığınız sekme dışında diğer sekmeleri uykuya almanızı sağlayan bir eklenti. Diğerlerinden farkı ise basitliği. Eklentinin ikonuna basarak o an açık olan sekme dışındaki tüm sekmeleri uykuya yatırabilir, tekrar aktifleştirmek istediğiniz sekmeye gelerek görselde de görünen "Wake Up" kısmına tıklayıp tekrar aktif edebilirsiniz. Tab Hibernation'ı buradan indirebilirsiniz.

TooManyTabs

TooManyTabs, sizin için sekmeleri küçük önizleme görselleriyle düzenleyen bir eklenti. Ayrıca yanında arama özelliğinin gelmesiyle birlikte işinizi daha da kolaylaştırabilir. TooManyTabs'i buradan indirebilirsiniz.

Quick Tab

Quick Tab, TooManyTabs'e benzer bir eklenti. Ancak onun kadar ayrıntılı seçenekler sunmuyor. Eğer Chrome'u açtığınızda en az 20 sekmeden fazlayla çalışırım diyorsanız TooManyTabs'i tercih edin, ancak daha azıysa Quick Tab sizin için iyi bir seçenek. Quick Tab'i buradan indirebilirsiniz.

Hide Tabs Button

Hide Tabs Button, Microsoft Edge'in "Kaydederek Kaldırma" özelliğine çok benzer bir özelliği Chrome'unuza ekliyor. Bu eklenti sayesinde sekmelerinizi kaydederek kapatıp daha sonra istediğiniz zaman tekrar ulaşabiliyorsunuz. Hatta eğer bir tuş olarak görev çubuğunuzda durmasını istemiyorsanız, sağ tık menüsüyle de bunu yapabiliyor. Ayrıca ayarlar menüsünden kaydederek kaldırdığınız sekmelere şifre koruması da koyabiliyorsunuz. Hide Tabs Button'ı buradan indirebilirsiniz.

TabJump

TabJump, TooManyTabs'in yapımcıları tarafından yapılmış bir başka sekme düzenleyicisi daha. Ancak TooManyTabs' e göre çok daha basit bir düzenleme imkanı sunuyor. Eklentinin görev çubuğundaki logosuna tıklayarak çıkan menüde, 3 ana başlıkta sekmeler düzenleniyor. Undo kısmından yeni kapattığınız sekmelere, Related kısmından açık olan sekmedeki sitenin diğer açık olan bağlantılı sekmelerine, Jump kısmından ise diğer bütün sekmelere ulaşabiliyorsunuz. TabJump' ı buradan indirebilirsiniz.

TabCloud

TabCloud, Google hesabınızla bağlantılı çalışan bir sekme yönetimi programı. TabCloud'a Google hesabınızla bağlantıktan sonra sekmelerinizi kaydedin. Bir başka bilgisayara geçtiğinizde o bilgisayardaki Chrome'dan TabCloud bağlantınızı yapın ve tüm sekmeleriniz o bilgisayarda açılsın. Özellikle çoklu bilgisayarla çalışıyorsanız tam size göre olan bu uygulama, aynı zamanda favori sitelerini korumak isteyen kullanıcılar için de gerekli çözümü sunuyor. TabCloud'u buradan indirebilirsiniz.

TabsPlus

TabsPlus diğer sekme düzenleyicilere nazaran daha çok sekmelerin nasıl davranacağını belirlediğiniz bir eklenti. Basit arayüzü içerisinde son kapattığınız sekmeden sonra Chrome'un hangi sekmeye gideceğini belirleyebilir, bazı manuel seçeneklerin otomatik olarak yapılmasını sağlayabilirsiniz. TabsPlus'ı buradan indirebilirsiniz.

Listemiz sizin için faydalı oldu mu? Hangi eklentiyi daha çok beğendiniz?