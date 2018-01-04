Güvenlik açıkları çok zayıf olan seks oyuncakları, hiç de müsait olmadığınız bir zamanda size saldırabilir.

Elon Musk, Stephen Hawking gibi dünyaca ünlü isimler, gelecekte yapay zekaların insanlığın sonunu getirebileceğini düşünüyor. Günümüzde yavaş yavaş yaygınlaşan robot ve yapay zeka teknolojisi çok fazla sorun teşkil etmese de, gelecekte bu olayın seyri değişebilir. Günümüzde yeni yeni ortaya çıkan internet destekli seks oyuncaklarının yakın gelecekte insanları öldürebileceği düşünülüyor.

Deakin Üniversitesi’nden Nicholas Patterson’un yaptığı açıklamada, robot ve robotik cihazlara ait bacak, kol gibi uzuvlarının bazı durumlarda hackerlar tarafından bu cihazlara eklenen kesici aletlerle kullanabileceğini belirtti. Bilgisayarlarda bulunan üst düzey koruma önlemleri düşünüldüğünde akıllı klima, televizyon ve seks oyuncakları gibi ürünlerin çok daha kolay hacklenebileceğini açıklayan Patterson, hackerın yazılımını ele geçirdiği robot üzerinde tam kontrole sahip olacağını ve bu sayede isterse fiziksel olarak kişilere zarar verebileceğini açıkladı.

Son yıllarda iyice popüler olan Bluetooth özellikli seks robotları, güvenlik açıklarının çok fazla olmasından dolayı kolaylıkla hacklenerek kişiyi istemediği durumlara sokabiliyor. Seks robotlarından kastımız yalnızca eli ayağı olan robotlar şeklinde olan cihazlar değil, bu amaçla kullanılan ve internet erişimi olan hemen hemen her oyuncağın kontrolü ele geçirilebiliyor.