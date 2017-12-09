Seks Robotları Evliliklere Mutluluk Getirebilir mi?

Robot Sex: Social and Ethical Implications kitabının yazarı; seks robotlarının, insanları cinsel olmayan nedenlerden ötürü evliliğe teşvik edeceği için evlilikte devrim yaratacağını iddia ediyor.

Kitap, seks robotları sayesinde partnerlerin cinsel tercihlere daha az önem vererek farklı evliliklerin gerçekleşmesine olanak tanıyacağını iddia ediyor. Örnek olarak, iki heteroseksüel erkek, cinsel arzularının robotlar tarafından yerine getirileceği için evlilik yapmayı ve çocuk yetiştirmeyi seçebilir. Bu durum herkesin kendi parasını harcadığı evlilikleri, iyice öğrenci evine benzeyen evliliklere çevirebilir.

Galway'deki İrlanda Ulusal Üniversitesi öğretim görevlisi John Danaher, "Teknolojinin geçmişte insan ilişkilerini de etkilediğini biliyoruz, bu yüzden de seks robotları da ileride insan ilişkilerini büyük ölçüde değiştirecek" şeklinde konuştu.

Üretici firmaya göre seks robotları evlilik açısından bakıldığında eşler arasındaki bağı biraz azaltacak, ancak insanlar partnerlerini ararken ebeveynlik ve anlaşma gibi daha samimi nedenlere odaklanabilecekler. Bence bu görüşler, firmanın ürettiği seks robotlarını masum göstermek için uydurduğu bir kılıftan ibaret. Seksi seks yapan yaşanan duygulardır, bu robotların sadece hayvani güdülerimizin tatmin edilmesinde kullanılacağını düşünüyorum.