Seks Robotuyla "Karmaşık Bir İlişkisi" Olan Adam

ABD'nin Georgia eyaletinde mühendis olarak çalışan bir adam, April adını verdiği sarışın robotuyla haftada 4 kez birlikte olduğunu ve 36 yıllık eşinin de bu durumdan hiç rahatsızlık duymadığını anlattı.

ABD'nin Georgia eyaletinde mühendis olarak çalışan bir adam, İngiliz televizyon kanalı Channel 4'ta önümüzdeki hafta yayınlanacak olan "The Sex Robots are Coming" (Seks Robotları Yolda) belgeseline konu oldu. İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre 58 yaşındaki James, April adını verdiği sarışın robotuyla haftada 4 kez birlikte olduğunu ve 36 yıllık eşinin de bu durumdan hiç rahatsızlık duymadığını anlattı.

James belgeselde April'ı akşam yemeğine çıkardığını ve restorandaki insanların onu gerçek bir kadın sandıklarını söyledi. James'in eşi Tina, başta kocasının bir seks oyuncağıyla birlikte olması fikrine alışmakta zorluk çektiğini fakat zamanla durumu kabullendiğini ve hatta kendisini gerçek bir kadınla aldatmadığı için bundan mutluluk duyduğunu da aktardı.

"Channel 4'de yayınlanacak 'The Sex Robots Are Coming' programının fragmanı"

Yani epeyce ilginç bir çağa adım attık sanıyorum. Seks robotları çok yeni bir teknoloji olmasına rağmen, şimdiden bu "Ghost In The Shell" filmini anımsatan manzaraları görmeye başladık bile. Bakalım daha neler duyacağız. Siz ne düşünüyorsunuz? Robotların kişileştirilmeye başlanacak kadar hayatımızın içine girmesi, sizce doğru mu?