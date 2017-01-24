Makyaj Videoları Çeken Ancak Kilo Aldığı Gerekçesiyle Kanalı Kapatılan Türk YouTuber

Dilara Ece Çelik isimli YouTube yayıncısı, görünümüyle viral olmayacak videolar çekmediği gerekçesiyle YouTube kanalının bağlı olduğu ajansın kanalını kapattığını iddia ediyor.

Makyaj sanatçısı olan ve bildiği makyaj tekniklerini YouTube kanalında anlatan yaklaşık 16 bin abonesi bulunan Dilara Ece Çelik, YouTube kanalının bağlı olduğu pazarlama ajansının kendisine kilo aldığından dolayı artık yatırım yapmayacağını söyledikleri ve videolarında yeterince viral olamayacak içerikler yayınlamadığı için YouTube kanalını kapattıklarını öne sürdü.

Dilara Ece Çelik'in söylediğine göre hızlı bir şekilde viral olacak videolar çekmediği için ve videolarda izleyici toplayabilmek adına yeterince ilgi çekici görünmediği için çalıştığı ajans YouTube kanalındaki tüm videoları silerek kanalın ismini değiştirmiş. Dilara Ece Çelik çalıştığı ajansın bu tarz videolarla onun 1 ayda 50 bin aboneye ulaşmasını istediğini ancak onun 16 bin aboneye ulaştığını söylüyor.

Ajans sahibinin amacının sadece imajını pazarlayıp üzerinden para kazanmak olduğunu söyleyen Dilara Ece Çelik, YouTube kanalının kapatılması üzerine yeni bir kanal açmış ve olup biteni bir videosunda anlatmış. Bu videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: