Sektörün Yeni Gözdesi: P400 Köpük Kesme Makinesi!

İmalat endüstrisi, şu anda bir rönesansın ortasında diyebiliriz. Bir zamanlar yalnızca endüstriyel makine dükkanları ve özel fabrikalar yoluyla erişilebilen teknolojiler, geçtiğimiz on senede sistematik olarak küçültülerek; basitleştirildi ve kitleler tarafından kullanılmaya başlandı. İşte bu endüstri sektörünün yeni gözdelerinden biri de, P400 köpük kesme makineleri.

Sektörün son zamanlarda oldukça popüler olan makineleri, üç boyutlu yazıcıları ele alarak başlayalım. İmalatları onlarca yıldır yapılmakta bu yazıcıların; ancak yakın zamana kadar teknolojinin ortalama bir kişi için bu kadar kolay ve erişilebilir hale gelmesi mümkün değildi. Yani on yıl önce, 3D yazıcılar ancak iyi finanse edilen mühendislik laboratuvarlarında veya aletlere oldukça meraklı olanlarda bulunabiliyorken; günümüzde ise milyarlarca dolarlık bir endüstri halini aldı.

3D yazıcılar tek örneğimiz de değil üstelik. Lazer kesiciler, CNC öğütücüler, vakum şekillendiriciler ya da su jeti kesiciler; kısa süre öncesine dek herhangi birinin kolayca ulaşması mümkün olmayan makineler. Şimdiyse masaüstü boyutlarıyla evlerimize kolaylıkla girebiliyorlar.

Bu grubun yeni üyesi ise, köpük kesme makinesi. Yakın zamana kadar, belli bir model veya boyutta kesilmiş bir köpüğe sahip olabilmek için, bir endüstri makinesine

sahip olmak gerekiyordu ya da oldukça becerikli ve sabır sahibi. Şimdiyse yeni piyasaya sürülen, P400 köpük kesme makinesi sayesinde istediğimiz boyut ve

şekillerde köpükler kesip; bunlardan süs eşyası, puzzle, hatta saat bile yapabiliyoruz!