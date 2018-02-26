Deregozer Şelalesi'ni anlattığı video ile bir anda sosyal medyanın yeni fenomeni olan İsa Sezeroğlu, televizyonlarda kendini gördüğünde şaşırdığını ve reklam filmlerinde oynamak istediğini belirtti.

Türkiye, İsa Sezeroğlu’nu 4 yıl önce çektiği fakat yeğeninin sosyal medyaya yeni yüklediği ve yükler yüklemez viral olarak yayılan Deregozer Şelalesi videosu ile tanıdı. Videoda şelalenin ‘mükemmel’ manzarasını son derece içten ve samimi bir dil ile anlatan Sezeroğlu, kısa sürede tüm sosyal medya kullanıcılarının beğenisini almayı başarmıştı.

Videonun 4 yıl önce çekildiğini belirten Sezeroğlu, ‘’Çektiğim video telefonumda kalmıştı. Geçen sene hacca gittim. Yeğenim Selahattin Sezeroğlu yeni bir ev aldı, onu ziyarete gittim. Bana televizyonun telefondaki görüntüleri gösterdiğini söyledi. Ben de hacda telefonumla çektiğim görüntüleri bana izlet dedim. Telefonumu televizyona bağlayınca şelale videosunu gördü. Bütün ısrarlarıma rağmen videoyu sosyal medyada paylaştı. Ertesi gün Elazığ şehir merkezine gittiğimde baktım herkes benden bahsediyor. İş işten geçmişti, videom tutulmuştu. İstemeden oldu ama güzel oldu. Olacağı varmış, güzel şeyler yaşadım. Sert tepkiler de oldu ama genellikle iyi tepkiler aldım.’’ dedi.

İlk başlarda videoyu internette paylaştığı için yeğenine kızdığını belirten Sezeroğlu, ‘’Şuanda yeğenimle aramız iyidir. Sosyal medyada videoyu görünce yeğenime telefon açtım. Yeğenime sen neden böyle yaptın dedim. Ben hacı bir adamım. Sen neden videoyu paylaştın dedim. Yeğenimde bir şey olmaz dedi ve beni ikna etmeye çalıştı. Bende hacı bir adam olarak İslam’ı öne alarak iyi laftan dolayı iyi davrandım. Ben iyiliği severim.’’ dedi.

Televizyonlarda kendini gördüğüne şaşırdığını ve reklamlarda oynamak istediğini dile getiren Sezeroğlu, ‘’Kendimi televizyonda görüyorum ama hala bana inandırıcı gelmiyor. Ama bu güzel, mükemmel. İleri zamanlarda güzel reklamlarda oynamak istiyorum. Helal reklamlar olacak. Geçen yıl hacca gitmiş biriyim. Haramdan kaçıyorum. Harama kesinlikle yaklaşmıyorum, bir ürün çürük olursa ben ona dikkat ediyorum. Öyle bir ürünü reklam etmem. Helal reklamlar yapacağım çünkü o para helaldir. Ben İsa Sezeroğlu olarak söz vermeye de çok önem veriyorum. Benim verdiğim söz senet ve tapudan daha ileridir. Ben dürüstlüğü seviyorum. Bana yapılan normal şakaları severim, ileriye gidilmesindense hiç hoşlanmıyorum’’ dedi.