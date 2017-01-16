Selçuk Şirin’den Evde Kodlamanın Nasıl Öğrenileceğiyle İlgili 5 Tavsiye

Hürriyet yazarı olan Selçuk Şirin, kodlamanın evden de gayet öğrenilebileceğini göstermek amacıyla bir yazı paylaştı.

Hürriyet’te köşe yazarı olan Selçuk Şirin, bugün kodlama üzerine oldukça ilgi çekici bir yazı paylaştı. Toplam 5 madde ile evden de kodlamanın öğrenilebileceğini belirten Şirin, bazı tavsiyelerde bulundu. Şirin’in, Türkiye’nin alanındaki en önemli iki akademisyenine (Bahçeşehir Üniversitesi’nden Doç. Dr. Şirin Karadeniz ve Doç. Dr. Selçuk Özdemir) danışarak teyit ettiği tavsiyeleri şu şekilde:

1- Hayal ettiğini üretme aracı olarak kodlama

Kodlamanın bir araç olduğunu ve çocuklara bunun ne işe yaradığını somut örneklerle inandırarak anlatılması gerektiğini söyleyen Şirin, motivasyonun, önceliklerin en başa alınması gerektiğini belirtiyor.

2- Bilgisayarsız da kodlama mümkün!

Doç. Dr. Şirin Karadeniz’in ‘eğer yeterli teknolojik malzemeniz yoksa kodlamanın mantığını öğrenmek için evde yapılacak çok şey var’ dediğini belirten Şirin, başlangıç sitesi olarak www.csunplugged.org ve www.bilgekunduz.org’daki kaynakların incelenmesini tavsiye ediyor.

3- Evde yapılacak kodlamaya ilk olarak nereden başlanmalı?

Şirin, aşağıda Eda Karaçelebi’nin www.egitimbilisim.net isimli bloğundan paylaştığı başlangıç için programların listesine göz atmanın faydalı olacağını söylüyor. Kodlamayı bilgisayar aracılığıyla öğrenmek için de https://tr.code.org/ , khanacademy.org dersleri, kodris.com, appinventor.mit.edu gibi kaynakları öneriyor.

4- Aile ve arkadaş desteği, kodlama becerinin gelişmesi için en önemli kriter

Kodlama tek başına öğrenilen bir beceri olsa da gelişmesi için kişinin ailesinin ve arkadaşlarının desteğine ihtiyaç duyduğunu söyleyen Şirin, çocukların kodladıkları ilk programları aileleriyle ve arkadaşlarıyla paylaşabilecekleri bir zeminin hazırlanması gerektiğini belirtiyor.

5- Her çocuk kodlamayı öğrenecek, ilerleyecek diye bir kural yok!

Son maddede ise farklı bir tavsiyede bulunan Şirin, ‘zorla güzellik olmaz’ felsefesinden yola çıkarak her çocuğun kodlamayı bilmesinin gerekmediğini, ailelerin de bu yönde bir zorlama yapmasının doğru olmadığını söylüyor. Kendisinin de bir ebeveyn olduğunu söyleyerek kendilerine düşen görevin çocuklara öğrenme fırsatını vermek olduğunu belirten Şirin, ‘onlar gerisini deneyerek bulurlar’ diyor.