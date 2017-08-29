Bu Karıncalar Selden Kendilerinden Sal Yaparak Kurtuluyorlar

Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas Eyaleti'nin Houston Şehrinde selden kaçmak için kendileri sal haline gelen ateş karıncaları internet dünyasının ilgisini çekti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas Eyaleti'nin Houston şehrinde geçtiğimiz günlerde kasırgaya dönüşen tropik fırtına, sele yol açtı. Ancak sel, kendini adamış ateş karıncalarını durduramadı. Karınca türünün sel gibi yuvalarının bozulmasına yol açan durumlarda genellikle yaptığı bu durum, koloninin birlikte birbirlerine tutunarak salımsı bir yapı yapmasıyla oluşuyor. Karşı karşıya kaldıkları duruma göre birlikte çalışarak bu çeşit yapılar yapabilen ateş karıncaları, her ne kadar zaten bilinen bir gerçek olsa da internet alemini oldukça şaşırttı.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Georgia Teknoloji Enstitüsü tarafından yapılan araştırmalara göre ateş karıncaları, birbirlerine ayaklarından saldıkları özel yapışkan bir sıvı sayesinde kendilerinden inanılmaz yapılar yaratabiliyorlar. 2011 yılında yapılan başka bir araştırmaya göre, sal gibi bir yapıyı 100 saniye gibi kısa bir süre içerisinde yapabildikleri bilinen ateş karıncaları, aynı zamanda bu biçimde günlerce hatta haftalarca kalabiliyorlar.

Dışarıdan toprak veya saman birikintisi gibi gözükerek kendilerinden beslenen yırtıcılardan kamuflaj oldukları belirtilirken, aynı zamanda bu karınca sallarına yaklaşmanın tehlikeli olabileceğini de bildirildi. Bunun sebebinin koloninin alarm durumunda olmasından kaynaklandığını, normalde de saldırgan olabilen karınca kolonilerinin saldırganlıklarının bu biçimdeyken daha da arttığı söyleniyor.

"Toprak gibi gözüküyor ama bu şey ***min bir ateş karıncası topluluğu. Allahın cesası Harvey en azından karıncaları öldürebilirdin! "

Dayanıklılığıyla bilinen karınca türünü ısırdığı zaman uzun bir süre geçmeyen bir yakma hissi veriyor. Ateş karıncaları ismini de buradan alıyor. Oldukça dayanıklı olan karınca türü tehlikeli olması sebebiyle bölge insanlarının oldukça korkmasıyla da biliniyor.