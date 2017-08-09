Nokia 8'in Önünde 13 MP'lik Üst Düzey Bir Kamera Var

Nokia 8'in ön kamerası, selfie çekmeyi seven insanlar için muhteşem bir tercih olacak. Zeiss'in geliştirdiği 13 MP'lik ön kamerayla gelecek Nokia 8'in arka kameralarındaki kalitenin sürdürülmesine de devam ediliyor.

Galaxy Note 8, LG V30, iPhone 8 gibi üst düzey cihazlara kafa tutması için geliştirilen yeni Nokia 8’de çok büyük bir artı daha olacak. 5.3 inçlik mütevazi bir ekrana sahip Nokia 8’in ön tarafında 13 MP’lik 4K kayıt yapabilen bir kamera var. Üstelik herkesin çok sevdiği Zeiss markasından güç alan bu kamera, bütün gün selfieler çekmeyi seven insanlar için muhteşem bir seçim olacak. Nokia’nın Microsoft zamanlarında çıkardığı telefonlarda en beğenilen ortaklık olarak gösterilen Zeiss, Nokia 8’in kameralarında da hak ettiği yeri almış durumda. Yalnızca ön kamera değil arkada da iki tane 13 MP’lik kamera sunan telefonda, RGB ve monokromatik sensörleri bulunuyor.

Telefonun diğer özelliklerine baktığımızda Snapdragon 835 canavarından güç aldığını görüyoruz. Bununla birlikte 4GB RAM ve 64GB genişletilebilir depolama alanı sunan cihaz eğer söylentiler doğru çıkarsa, Google cihazlarından sonra Android 8’i alacak ilk cihaz olacak.

Telefon hakkında birçok bilgi geldi ve sızan bilgiler arasında telefonun fiyatı da yer alıyor. Eğer beklentiler doğru çıkarsa Nokia 8’in Avrupa fiyatı 520 Euro(2150 TL+KDV) olacak. Diğer amiral gemilerini göz önüne aldığımızda bu fiyatın uygun olabileceğini düşünüyoruz. Peki, çok yakında birbiri ardında tanıtılacak telefonlar arasında en kaliteli ve uygunu sizce hangisi olacak?