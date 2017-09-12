‘Selfie Çeken Maymun’ Davası Nihayet Sonuçlandı!

Fotoğrafçının fotoğraf makinesini alıp kendi fotoğraflarını çeken Naruto davası sonuçlandı. Fotoğraftan kazanılan para Naruto için harcanacak.

Bir maymun elinizdeki fotoğraf makinesini çalarak kendi fotoğrafını çekse, o fotoğrafın telif hakkı kime ait olurdu? Kısa süre önce böyle bir olay yaşanmış ve fotoğraf makinesinin sahibi David Slater, fotoğrafı kullanmak isteyen hayvan hakları derneği PETA’yla ciddi bir dava savaşına girmişti. PETA, fotoğraftan gelir elde ederek bunu fotoğrafın sahibi Naruto ve türüne yatırım olarak döndürmek istediklerini belirtmişti. En sonunda maymunun telif hakkına sahip olmayacağına karar verilmiş ve dava çalkantılı bir şekilde sonuçlanmıştı.

Olay kapandı derken, PETA ile David Slater’ın anlaştığı açıklandı. Müzakereye göre fotoğraftan elde edilecek gelirlerin yüzde 25’ini Naruto ve türünün yaşam alanının korunması için harcanmasını kabul eden Slater, kendisini zengin eden Naruto’ya bu şekilde destek olmuş olacak.

6 yaşındaki Naruto, İngiliz fotoğrafçı David Slater’ın 2011 yılında Endenezya’da yaptığı bir gezi sırasında fotoğraf makinesini çalarak, şu anda dünyaca ünlü birbirinden güzel selfie'ler çekmişti.