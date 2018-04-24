Selfie Çeken Maymun Davasında Yeni Karar: Telif Fotoğrafçını

2011 yılından bu yana gündemi meşgul eden 'selfie pozu çeken maymun' fotoğrafı nihayet telif hakları konusunda bir sonuca ulaştı. Mahkemeye göre hayvanlara telif hakkı verilemez, bu yüzden fotoğrafın tüm hakları David Slater'a ait.

Fotoğrafçı David Slater’in kamerasından kendi fotoğrafını çeken bir maymun fotoğrafı tüm dünyada büyük ilgi görmüş, baktığımız her yerde o fotoğrafı görür olmuştuk. Fakat konuyu daha da ilginç yapan bir durum vardı; PETA adlı hayvan haklarını koruma amacıyla kurulan kuruluş, 2015 yılında fotoğrafçı Slater’a ilginç bir dava açtı. Fotoğrafın telif haklarından elde edilecek kazancın, fotoğrafın yıldızı maymun Naruto’ya verilmesi gerektiğini savundu.

Aslında temelde hayvanlara telif hakkı verilemeyeceğine dair yönerge 2014 yılında çıkarılmış olmasına karşın dava gündem nedeni ile uzatılmış, hatta Slater’ın fotoğrafın telifinden gelecek payın %25’ini maymun Naruto’ya vermek konusunda olumlu baktığı ve PETA ile anlaştığı haberleri ortaya atılmıştı.

Fakat bugün alınan mahkeme kararına göre: Slater’ın böyle bir paylaşım içerisine girmesine gerek olmadığı sonucuna varılmış, üstüne bir de PETA adlı organizasyon, maymun Naruto üstünden kirli oynamakla suçlanmış durumda. Bunu bir tür gözü açıklık olarak yorumlayan mahkeme, fotoğrafa dair tüm telif haklarının Slater’a ait olduğunu tescillemiş oldu. Bu karardan sonra PETA’nın tutumunun ne olacağı, karara itiraz edip etmeyeceği ise hala büyük bir merak konusu olarak gündemdeki yerini koruyor.