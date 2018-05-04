Selfie Çekinmek İstediği Ayının Saldırısına Uğrayan Adam

Gün geçmiyor ki insanlar selfie çekinmek için çok ilginç şeyler yapmasın. Hindistan'da bir adam ayı ile fotoğraf çekinmek isterken saldırıya uğrayarak öldü.

Son 5 yıldır insanları selfie çekinmek için çok ilginç pozisyonlarda görüyoruz; kimi insanlar gökdelenlere çıkıyor, kimileri ise Jahrein'i zorla öpmeye çalışıyor. Bu adamın yaptığı ise akıl alır gibi değil, ayı ile selfie çekinmek isteyen adam trajikomik bir şekilde hayata gözlerini yumdu.

Hintli Odisha'da geçen olayda anlatılana göre kurban, bir düğünden dönüyordu ve tuvaletin civarında bir ayı gördü. Ayıyı fark eden adam, onunla bir selfie çekinmek istedi. Adam yaklaşırken, ayı onu tehlike olarak algılamış olacak ki uzun cebelleşmelerden sonra ayı ne yazık ki adamın hayatına son verdi. Olaylar an ve an kameraya kaydetti, yalnız uyarmalıyız ki görüntüler oldukça rahatsız edici.

Hindustan Times'ın haberine göre ise olay şu şekilde gerçekleşti: “Adamın tüm hareketini izleyen yolcular, olayı onu kurtarmaya çalışmak yerine cep telefonlarında çekim yapmakla meşguldü.”

Hintli orman bekçisi Dhanurjaya Mohapatra yerel basına verdiği demece göre. “Bhatara olay yerinde öldü. Ayı ise yaraları için tedavi ediliyor.” Eğer aktarılanlar doğruysa gerçekten akıl alır bir durum değil, hayatımız giderek Black Mirror dizisine dönüyor.