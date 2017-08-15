Selfie İçin Vagona Çıkan Genç, Elektrik Akımına Kapıldı

Adapazarı’ndaki tren garında bir vagonun üzerine çıkarak selfie çekmek isteyen genç elektrik akımına uğradı, vücudunda ağır yanıklar oluştu.

Yıllar önce selfie çekilmek isteyen bir genç kız tıpkı Birbey Kurt isimli genç gibi tren vagonlarının üzerine çıkmış ve elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. 18 yaşındaki Birbey, o genç kız kadar şanssız olmasa da belki de hayatı boyunca izlerini taşıyacak bir yaralanmaya maruz kaldı.

Dün saat 20.30 sıralarında Adapazarı Tren Garı’nda meydana gelen olayda 18 yaşındaki Birbey Kurt, selfie çekmek için park halindeki bir vagonun üzerine çıktı. Fotoğraf çekimi sırasında 25 kilovoltluk elektrik akımının geçtiği tellere 1 metre kadar yaklaşan genç, çığlıklar arasında akıma kapıldı. Olaya şahit olanlar ise hemen itfaiyeye ve 112 acil servise haber verdiler.

Olay sonrası vagonların üzerinde kalan Birbey Kurt’a, itfaiye ekipleri tarafından aşağı indirildikten sonra 112 acil servis ekibi müdahale etti. Bu esnada ‘Acıyor, bırakın beni, dokunmayın. Şikayet edeceğim’ diyerek feryat eden Birbey Kurt, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.