Selfie videosu çeken Hindistanlı bir adam, gelen trenin fotoğrafını çekeyim derken az kalsın canından oluyordu.

Son yılların en büyük trendi selfie çekmek ya da Türkçe adıyla özçekim yapmak oldu. Kişinin kendi fotoğrafını çekmesi olarak tanımlayabileceğimiz selfie, akıllı telefonlar ile birlikte popüler olan ve bunca yıl boyunca pek çok insanın ölümüne yol açan bir trend konumunda yer alıyor. Kendi fotoğrafınızı çektiğiniz sırada, çevredeki tehlikeleri göremiyor olabiliyorsunuz. Selfie’ye ayrılan dikkat yüzünden de yaralanmalar, hatta ölümler yaşanabiliyor.

Hindistan’ın güney bölgesinde Telangana eyaletinin başkenti olan Hyderabad’da da benzer bir olay yaşandı. Arka planda hareket eden trenle selfie çekmeye çalışan Shiva isimli bir adam, trenin çarpması sonucu başından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 22 Ocak Pazartesi günü yaşanan bu olay, bizzat Shiva’nın kamerası ile anlık olarak görüntülendi.

Arkada bir eliyle treni işaret ederek video kaydı yapan adam, uyarıları duymasına rağmen yeterli hızda reaksiyon gösteremediği için hızla gelen trenin altında kalma tehlikesi yaşıyor. Burada büyük bir şansla trene yandan çarpan Shiva, ezilmekten kurtuluyor, ancak kafasına aldığı sert darbeden dolayı baygınlık geçiriyor. Bu süreçte videonun devam etmesi, olayın ne kadar tehlikeli bir durum olduğunu gösteriyor. Tren çarptıktan sonra ekranda görüntü kayboluyor, ancak arkadaki konuşmalar duyulmaya devam ediyor.

Geçen senelerde yine Hindistan’dan pek çok benzeri olay geldi. Ulaşımın genel olarak trenle sağlandığı ülkede insanlar trenin arka planda olduğu fotoğrafları çekmeyi çok seviyor olmalılar. Hindistan dışında Yeni Zelanda’dan bir kadın geçen yıl arkadaşıyla selfie çekmek isterken ikinci kattan düşerek hayatını kaybetmişti. Fotoğraf çekmek çok eğlenceli bir eylem olsa da, bunu yaparken biraz daha dikkatli olmanızı öneriyorum.

Peki, sizin selfie çekeyim derken yaşadığınız benzer durumlar oldu mu? Yorumlarınızı bekliyorum. (video +18'imsi dostlar, ona göre izlemenizi öneriyorum)