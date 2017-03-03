Selfie Çubuklarını Unutun: Selfie Drone'ları Geliyor!

Gün geçtikçe yeni meziyetler kazanan drone'lar, selfie keyfini bambaşka bir boyuta taşıyorlar. Piyasaya her gün yeni selfie drone'ları sürülüyor.

Özçekim müdavimleri daima şu sorunla yüzleşmek zorunda kalır: Herkesi kadrana sıkıştırarak fotoğraf çekmek zordur. Ya kamera çok yakındır ya da düğmeye ulaşmak zordur. Bunun için selfie çubukları geliştirildi ancak biraz hantal bir mimariye sahip olduklarını söyleyebiliriz.

Satış rakamları geçtiğimiz yıllara oranla biraz fazla olsa da, selfie çubukları popüler olmaktan hala çok uzak. Üstelik çoğu müzeler ve galeri ve hatta Colosseum'da – kullanılmaları yasak.

Çok daha modern bir çözümün mevcut olduğundan emin olabilirsiniz. Evet mantıklı bir çözüm ama doğal olarak selfie çubuğundan pahalı. Bahsi geçen çözüm bir selfie drone'u.

Teoride harika bir fikir ama işi pratiğe dökersek işler biraz karışacak. İlk sorun tüm drone'ların üstlerine bir kamera takılarak bunu başarabileceği yönündeki düşünce. Maalesef hayır, drone'ların fotoğraf çekimi için özel olarak optimize edilmesi gerekiyor. Ne de olsa dünyada tek tip drone yok.

Selfie drone'larına aşina değilseniz onların gelecekten geldiğini düşünebilirsiniz. Kullanımları ise modelden modele bazı farklılıklar gösterse de aynı prensibe sahip. Drone'nuzu çıkarın, havada doğru pozisyona getirin ve düğmeye basın.

AirSelfie drone, bu amaç için özel olarak geliştirildi. Proje öncelikle Kickstarter'da tanıtıldı ve ihtiyaç duyduğundan çok daha fazla maddi kaynak elde etti. Böylece 2017'de piyasaya sürüldü. Üstelik akıllı telefonunuz ile uyum içerisinde çalışan bir uygulamaya da sahip.

Elbette tercih edebileceğiniz başka drone'lar da mevcut. Bazıları su geçirmez, bazıları mükemmel görüntü ve video kalitesi sunuyor, bazıları da 360 derece fotoğraf ve video çekebilmenizi sağlıyor. Sizi bir köpek yavrusu gibi takip edebilecek modeller bile mevcut.