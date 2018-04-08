Selfie'lerde Burnumuz Neden Olduğundan Daha Büyük Gözükür?

Burunlarımızın Selfie'lerde büyük çıkmasının sebeplerini ve çözümlerini bu yazımızda açıklamaya çalışacağız.

Hepinizin bildiği üzere Selfie, çağımızın en büyük alışkanlıklarının başında geliyor. Kimine göre ‘hastalık’ kimine göre ise sadece bir ‘hobi.’ Bu yazımızda sizlerle Selfie’ye dair fazla bilinmeyen bir gerçeği, çok da ‘kurcalamadan’ inceleyeceğiz: Burunlarımızı...

Araştırmalara göre günümüzdeki selfie alışkanlıkları, burun esteteği operasyonlarının artmasında başrolü oynuyor. Birçok selfie sever, fotoğraflarında burnunun büyük olduğunu görüp soluğu estetisyenlerde alıyor. Aslında gerçek bundan oldukça farklı. Gerçek şu ki burunlarımız telefonlarda hala yaygın olarak kullanılan geniş açılı lensler sebebiyle daha önde fotoğraflanıyor, dolayısıyla biz kameraya yaklaştıkça bu görüntü daha da ürkünç bir hal almaya başlıyor. Yani korkmayın, hepiniz hala güzel/ yakışıklı insanlarsınız. Suçlu sadece telefonlarda kullanılan o geniş açılı mercekler.

Bu konuda çözüm ise aslında oldukça basit. Biraz saçma da gözükse, eğer gerçekten güzel selfieler çekmek sizin için önemliyse çözümünüzün adı ‘selfie çubuğu’. Bir dönem herkesin elinde bulunan sonra ansızın ortadan kaybolan bu selfie çubukları, başarılı selfie’ler çekmek adına sizin en yakın dostunuz olmalı. Eğer "Benim, Street Fighter’ın meşhur karakteri ‘Dhalsim’ gibi kollarım var." diyorsanız işler değişir tabii. Zira burunlarımızın normal boyutlarında çıkmasının sırrı kameramız ile yüzümüz arasındaki mesafeden geçiyor.

Bunun yanında mercekle ilgili sıkıntılarınızı giderecek birçok 3.parti mobil yazılım da mevcut. O programlara aşağıdaki ilgili habere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Her ne kadar fotoğraflarda güzel çıkmak hepimiz için önemli olsa da siz değerli Webtekno takipçilerinin bundan çok daha güçlü karakterlere sahip olduğunun biz de farkındayız. Unutmayın her insan kendi nezdinde güzeldir ve bu güzellik anlayışı kişiden kişiye farklılıklar gösterse de hakikati değiştirmez.