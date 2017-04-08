Selfie, günümüzün en büyük çılgınlıklarından. Bu çılgınlığı daha da ileri götüren birçok insan var. İşe selfie çekeceğim diye canından olma durumuyla burun buruna gelen 12 kişi.

Selfie aslında yıllardır olan, ancak ne adı doğru dürüst konulmuş olguydu. Akıllı telefonların yükselişiyle birlikte bir parça artan bu durum, hala herkesin gözünde henüz normal kabul edilmiyordu. Ta ki 2014’te Samsung Galaxy ile çekilen ünlü Oscar selfie’sine kadar. O günden sonra patlayan selfie çılgınlığı, bizi bu günlere getirdi. Hatta bazıları o kadar çıldırmış durumdalar ki, selfie çekeceğim diye neredeyse canlarından olacaklar! İşte bunlardan 12 tanesi.

1-Lav

George Choronas, “Kızgın Gezegen” isimli bir TV programı sunuyor. Tehlikeli yerlere giden George, bir program için normal çekim yerine selfie çekmiş. Burada olabilmek için özel kıyafet giymesi gerek. Çünkü volkanın sıcaklığından derisi yanıp ölebilir.

2-Gökdelen Selfileri

Alex Rednep tam bir maceracı. Bir adet selfie çekebilmek için 396 metrelik gökdelenin tepesine çıkan Rednep, aynı zamanda adrenalin ihtiyacını da karşılıyor. En büyük sorun ise ufak bir rüzgarda bile kayıp yaklaşık 400 metreden yere çakılabilecek olması.

3-Brezilya’da

Lee Tompson profesyonel bir fotoğrafçı. Fotoğraflarını bir sonraki adıma taşımak için Brezilya’daki dev İsa heykelinde selfie çekmek istemiş. Alex için geçerli olan şartlar Lee için de geçerli, yaptığı iş çok tehlikeli. Lee, burada selfie çeken ilk insan ünvanını taşıyor.

4-Bir Grup Boğa

300 kiloluk bir boğadan kaçarken selfie çekmek isteyen kaçıklar da var. Christian isimli bu adam da Teksaslı selfiecilerden biri. Resimde görüldüğü gibi, boğa tarafından süsülmesi an meselesi.

5-Şeytani Toz Bulutu

Avustralyalı bu arkadaş, toprak ananın ne kadar tahmin edilemez olduğunu öğrenmek için bu selfie’yi çekmiş. Ancak yaklaşık bir dakika sonra hortum kendisinin olduğu yere gelmişti. Bereket ki arkadaş zamanında kaçabilmiş.

6-Kaza Selfie’si

Bu adam araba kazasından sonra hemen telefonuna sarılıp selfie çekmiş. Polis ve ambulansın gelmesini beklerken yaptığı bu hareket, beyin sarsıntısına yoruluyor. Çünkü sağlıklı bir insan, ilk önce ambulansı arar.

7-Uçak Kazası Selfie’si

Ferdinan Puentes isimli bu kişinin uçağı pasifik okyanusunda düştü ve kendisi bir botun üzerinde zar zor hayatta kaldı. İlk aklına gelen şey ise selfie çekmek oldu.

8-Tekme Tokat

Jared Michael, bu güne dek çekilmiş en alışılmışın dışında selfielerden birini çekti. Karşıdan gelmekte olan bir trenin geçişi sırasında selfie çekmeye çalışacak Jared isimli İsveçli genç, trenin kondüktörü tarafından tekmelendi. Umarım iyi bir ders olmuştur.

9-Yılanlı Selfie

Todd Fassler, bir yılan ile selfie çekecekti. Ancak tam telefona uzanırken yılan onu kolundan yakaladı. Tüm haftasonunu hastanede geçiren Fassler, hayatına devam edebildi. Yalnız 150.000 doların üzerinde bir hastane faturası ödemek zorunda kadı.

10-15.000 Dolarlık Selfie

Bu kadın 15 bin doları, selfielerde daha iyi çıkabilmek için estetik ameliyat olmaya harcadı. Burundan çeneye bir sürü yerini yaptırdı. Umarız, istediği sonucu almıştır. Çünkü pek de bir fark yok gibi.

11-Uzay Selfie’si

2013’de çektiği bu selfie ile gündem olan Mike Hopkins, uzayda selfie çeken ikinci astronot. Yılbaşının arefesinde kendi başına Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan çıkarak bu fotoğrafı çekti.

12-Uçak Selfie’si

Uçuşta asla pencereyi açmamanız söylenmiştir. Fotoğraftaki adam bu kuralı deldi ve canına susamışçasına, yüksek hızda giderken selfie çekti. Ancak yüksek irtifanın getirdiği rüzgar basıncı herhangi bir probleme sebep olmadı.