Selfie'yi İcat Ettiğini İddia Eden Paris Hilton'a Kapak

Paris Hilton, geçtiğimiz pazar günü Britney Spears ile birlikte 11 yıl önce çektikleri iki fotoğrafı Twitter’da paylaştı. Hilton’un iddialarına göre bu fotoğrafla birlikte Spears’la ikisi selfie’yi icat etmiş oldular. Peki gerçekten de öyle mi?

Paris Hilton, dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears’la birlikte 11 yıl önce çekildikleri iki fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

‘11 yıl önce bugün, Britney ve ben selfie’yi keşfettik’ şeklinde yapılan paylaşıma elbette birçok eleştiri geldi. Fakat gerçek elbette Paris Hilton’un söylediği gibi değildi. Hatta muhtemelen bunu söylediği için bin pişman olacaktır, zira ilk selfie’nin çekildiği tarih, birlikte çekildikleri fotoğraftan tam 167 yıl öncesine ait.

Selfie’nin öncüsü olarak ABD’nin Philadelphia eyaletinde yaşayan Robert Cornelius gösterilir.

1839 yılında bir lamba mağazasının dışında çekilen yukarıdaki fotoğrafın, tarihin ilk selfie’si olduğu tahmin ediliyor. Cornelius’un gözlerine dikkat edersiniz, fotoğrafın çıkıp çıkmadığından emin olmadığı bir ifadeye sahip olduğunu anlayabilirsiniz. Çünkü o dönemle günümüzde çekilen fotoğraflar arasında teknoloji anlamında çok ciddi farklar bulunuyor.

O zamanlardaki fotoğraf teknolojisiyle bu fotoğrafın yakalanabilmesi için Cornelius, muhtemelen -en az- 15 dakika boyunca hareketsiz durmak zorunda kalmıştı.

Paris Hilton’a gelen eleştirilerden bir tanesi de Leah Callen isimli bir kadına ait. Callen, yukarıdaki paylaşımı şu cümleyle yaptı: "Hayır Paris Hilton, selfie'yi sen icat etmedin. Sen doğmadan çok daha önce Anastasia Romanov bu fotoğrafı çekmişti. Takriben 1914'te."