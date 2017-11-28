Webtekno ekibi olarak İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen YouTube muhabbetlerine katıldık.

Türkiye’nin YouTube buluşmalarında olmazsa olmazı haline gelen SokakRoportajlari.com, geçtiğimiz gün düzenlenen Selfyfest kapsamında Webtekno ve Meryem Can’ı ağırladı. SelflyFest tarafından İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen röportajda hem Sokakröportajları ekibinden hem de konferans katılımcılarından gelen soruları yanıtladık.

Herkesin en çok merak ettiği soru olan “O telefonları kırarken canınız acımıyor mu?” gibi benzer sorular cevapladığımız videoda, son derece eğlenceli dakikalar geçirdik.

İzmo Bilişim dünyası altında bulunan Webtekno, Kafa Topu, Teknostore gibi alanlardan aldığımız sorular bizleri de fazlasıyla memnun etti.

Videoda bizim dışımızda Türkiye’nin en büyük kadın YouTuber’larından birisi olan Meryem Can da yer alıyor. Türk Telekom sponsorluğunda düzenlenen Selfyfest, üniversite üniversite gezmeye devam edecek.

Selfyfest ve SokakRopartajları’na bizleri ağırladıkları için teşekkürlerimizi sunuyoruz ve sizleri video ile başbaşa bırakıyorum.