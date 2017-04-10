Osman Kibar, Cevdet Şamikoğlu ve Yusuf Yazıcı’nın kurduğu biyoteknoloji girişimi Samumed, 300 milyon dolar daha yatırım alarak değerini 12 milyar dolara yükseltti.

Liseden üç arkadaş olan Osman Kibar, Cevdet Şamikoğlu ve Yusuf Yazıcı, Türkiye’de pek biliniyor olmasa da tüm dünyada adından -özellikle son zamanlarda- sıklıkla bahsettiren bir girişime sahipler. Geçtiğimiz hafta 300 milyon dolar daha yatırım alan Samumed isimli bu San Diego merkezli biyoteknoloji şirketi, toplam değerini 12 milyar dolara çıkardı. Üç arkadaşın kurduğu girişim, yaşın ilerlemesiyle birlikte görülen kellik, kırışıklık ve eklem rahatsızlıkları gibi durumlar üzerinde yoğunlaşıyor.

Bu yılın sonuna kadar 10 farklı hastalıkla ilgili daha ilaç çıkarmak isteyen Samumed, hücreler arasında sinyal taşıyıcı özelliği bulunan WNT proteinini aktive eden teknolojiyi kolon kanseri, dejeneratif disk hastalığı, tendinopati gibi hastalıkların tedavisinde ve kırışıklıklar gibi yaşlanmaya bağlı estetik sorunlarda kullanıyor.

Geçtiğimiz yıl Forbes’in kapağında çıkan, bu yıl Business Insider’a konuşmacı olarak katılan Samumed’in hem kurucusu hem de CEO’su olan Osman Kibar, insanların Samumed’le ilgili düşüncelerinin ‘gerçeği yansıtmayacak kadar iyi’ olduğunu söylüyor. Çoğu kimse şirketin büyük bir potansiyelinin olduğunu, sonuçta küresel çapta bir konu üzerinde durduklarını belirtiyorlar. Haksız da değiller açıkçası. Eğer planlandığı gibi giderse Semumed, dünyanın en saygın şirketleri arasında yerini muhakkak alacaktır -ki şu anda da farklı bir durum yok açıkçası-.