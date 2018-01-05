Senaryoya bağlı kalmak elbette ki önemlidir. Fakat usta bir oyunculukla gerçekleştirilen doğaçlama performansı da tadından yenmez. İşte sinema tarihinin 15 muhteşem doğaçlama sahnesi.

Hollywood’da gerçekten başarılı, büyük bütçeli ve güçlü kadrolara sahip yapımlar oluşturulmaktadır. Hal böyle olunca da filmlerin her saniyesi büyük bir özen içinde çekilir. Fakat söylediğimiz gibi Hollywood’da usta oyuncu çok, hal böyle olunca da karaktere giren oyuncuları senaryoya bağlı tutmak kolay olmuyor.

Pek çok başarılı Hollywood yapımının efsanevi sahneleri aslında oyuncuların ya da yönetmenlerin doğaçlamalarıyla oluşmuştur. Senaryoda olmayan ya da farklı şekilde bulunan bu sahneler, usta isimlerin doğaçlamalarıyla daha da akılda kalıcı ve göze hoş hale gelmiştir.

O halde hepimizin aklına kazanmış olan 15 doğaçlama sahnesine bir göz atalım:

1- The Dark Knight

Bu sahnede aslında Joker’in otobüsün yanına kadar gelip duraksaması ve bu sırada arkadaki binaların yıkılması gerekiyordu. Fakat yapımda bir aksaklık oldu. Joker her türlü sürprize hazır olduğu için bu aksaklığı ustalıkla örterek bu unutulmaz sahneyi ortaya çıkardı.

2- Pretty Woman

Julia Roberts’ın kahkahası ne kadar içten öyle değil mi? Öyle çünkü Richard Gere o şakayı senaryo gereği değil içinden geldiği için yapıyor. Julia’da beklenmedik bu harekete karşı gerçekten içten bir kahkaha atıyor.

3- Riders of The Lost Ark

İşte bir başka efsane sahne. Bu sahnede aslında kılıçlı bey efendiyle Harrison Ford arasında uzun bir dövüş sahnesi yaşanacaktı. Fakat Ford rahatsızdı ve böyle bir dövüş sahnesini çekmesine imkan yoktu. Yönetmen ile konuşan Harrison Ford sahneyi bizim bildiğimiz haline getirdi.

4- The Shining

Bu sahnede senaryoda yazdığı üzere Jack Nicholson’ın efendi efendi kapıyı kırıp görevini yerine getirmesi gerekiyordu. Fakat kendini karaktere fazla kaptıran Nicholson, kafasını uzatıyor ve ‘İşte Johnny geldi!’ diyor.

5- Dumb and Dumber

Konu Jim Carrey olunca ve senaryo da el verince doğaçlama nasıl olmasın ki. Gördüğünüz bu sahnenin de tamamı doğaçlama.

6- The Godfather

Bu sahneyi bilmeyen var mı? Sinema tarihinin en ikonik sahnelerinden olan bu sahnede bazı söylentilere göre Marlon Brando kediyi kendi kendine aldı, bazı söylentilere göre de yönetmen eline tutuşturdu. Fakat sonuç olarak bu sahnede kedi tamamen doğaçlama olarak eklendi.

7- Star Wars Episode V: The Empire Strikes

Bu sahne çekilmeden önce yönetmen Harrison Ford’a gidiyor ve Prenses Leia’a doğaçlama bir cevap vermesini istiyor. Harrison Ford’da karaktere en uygun cevabın bu olacağını düşünerek ‘Biliyorum’ diyor.

8- Robocop

Video biraz uzun olduğu için sahneyi tam olarak anlamayabilirsiniz. Normal şartlarda Kurtwood Smith’in bankonun üzerindeki evraklara tükürmesi senaryoda bulunmuyor. Fakat oyuncu usta olup karakterle birleşince böyle şeyler ortaya çıkabiliyor.

9- The Warriors

Senaryoya göre bu sahnede David Patric Kelly’nin The Warriors’ı şişeler ile kışkırtması gerekiyordu. Fakat Kelly doğaçlama yaparak bizi bile kışkırtmayı başarıyor. O nasıl ses be üstad.

10- Full Metal Jacket

Bu sahnede çavuş rolünü üstlenen R. Lee Ermey, aslında rol için girdiği seçmelerde rolü kapamamış. Daha sonra ise bir grup deniz piyadesine giydirdiği bir video çekerek yönetmen Stanley Kubrick’e göndermiş ve rolü kapmış.

11- Being John Malkovich

Sahneyi sonuna kadar izleyin. Hani sahnenin sonunda arabadan sarkarak John Malkovich’in kafasına bira kutusu fırlatan sarhoş var ya; işte o gerçek. İşte usta oyunculuk, böyle bir durumda bile rolden çıkmayıp, sahneyi devam ettirmekle oluyor.

12- Annie Hall

Aslına bakarsanız Annie Hall’un büyük bir kısmı senaryodan bağımsız bir şekilde çekilmiştir. Fakat bu sahne, filmdeki doğaçlamaların belki de en iyisi. Sahnenin sonundaki kokainin üzerine hapşırma tamamen gerçek. Tabii kokain gerçek değil, hapşırma gerçek.

13- Dr. Strangelove

Bu nasıl gaza gelmektir? Kendini kaybeden Peter Sellers, bir anda tekerlekli sandalyeden fırlıyor. Fakat fazla gaza geldiğini anlayarak durumu toparlıyor ve ‘Yürüyorum Führerim’ olarak konuyu bağlıyor.

14- Saving Private Ryan

Matt Damon’ın bir yerlerden kurtarılmasına çok alıştık fakat Saving Private Ryan belki de en iyisidir. Filmin sonunda Damon, kardeşleri ile ilgili uzun bir hikaye paylaşır. Gerçek şu ki, bu hikaye tamamen doğaçlama. Yönetmen Damon’ın performansını çok beğendiği için sahneyi kesmeden filme ekler.

15- Taxi Driver

Taxi Driver filmini izlediyseniz bu sahneyi hatırlayacaksınız. Bu saykodelik hareketlerin hiçbiri senaryoda bulunmuyor. Tamamı Robert De Niro’nun usta doğaçlama performansı.