Cassini, Satürn'ün Atmosferine Girerek Yolculuğunu Tamamladı

20 yıldan beri uzayda sürdürdüğü görevini sonunda sonlandıran Cassini, geriye unutulmaz görüntüler bıraktı.

Bizlere Güneş Sistemi’nin en eşsiz gezegenini ve onun uydularını tanıtarak uzayda yaşamın ilk sinyallerini bulan efsanevi uzay aracı Cassini, 20 yıl önce çıktığı yolculuğunu nihayet bitirdi. 13 yıldan beri Satürn ve uydularının etrafında dönerek sayısız veri toplamayı başaran uzay aracı, “Grand Finale” ismi ile çıktığı son yolculuğunda doğrudan Satürn’ün atmosferine giriş yaparak kendini imha etti. Bu olay yaşanmadan önce, son görev olarak Satürn ve halkaları arasında 22 başarılı dalış yapan Cassini, bu efsanevi kariyerini yıllardır gözlemlediği Satürn’ün atmosferinde sonlandırdı.

NASA’nın Cassini kontrol merkezinden canlı olarak yayınladığı Grand Finale, Kaliforniya yerel saati ile 5.55’de(TSİ 14.55) gerçekleşti.

Görevi Neden Bitti?

Cassini, hedeflenen görev süresinin çok üzerine çıkmayı başarmış mucizevi bir uzay aracı. 13 yıldan beri sorunsuz bir şekilde Dünya'ya gönderdiği verilerle birçok bilgi sunan Cassini, Satürn’ün uydularından birinde yaşam olduğunu keşfettikten sonra yok edilme kararı alındı. Buzulun arkasına gizlenmiş bu yaşam formunun gezegenimizden getireceğimiz mikroplara karşı savunmasız olduğu düşünülüyor. Cassini Dünya'dan gönderildiğinde hiçbir steril çalışmaları yapılmadığı için böyle bir karar alındı.

4 milyar dolarlık bütçesiyle en başarılı uzay görevlerinden birisi olarak anılacak Cassini’ye insanlığa ulaştırdığı bilgilerden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Şu anda yıllardır yalnız başına sürdürdüğü görevin yorgunluğunu, Satürn’ün atmosferinde gideriyor. Her şey için tekrar teşekkürler Cassini.