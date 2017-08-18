XHamster, Netflix Dizisi Sense8'i Devam Ettirmek İstiyor!

Netflix'in yüksek maliyetlerden dolayı iptal ettiği Sense8, XHamster tarafından devam ettirilmek isteniyor.

Dünyanın en büyük porno sayfalarından birisi olan XHamster, Netflix ile ortak bir iş yapmak için uğraşıyor. Netflix’in en sevilen dizilerinden birisi olan Sense8’in yüksek maliyetlerden dolayı 3. sezonunun çıkmayacağını duyurmasının ardından devreye giren XHamster, diziyi kendisi üretmek istiyor. Hatırlatmak gerekirse Netflix, diziyi iptal etmesinin ardından 2. sezonun sonunu açık bıraktıkları için büyük tepkiler çekmiş ve sonunda 2 saatlik özel bir final yayınlamayı kabul etmişti. XHamster’ın önerisi ise bundan çok daha ciddi. 2 saatlik final yerine tam bir sezon oluşturmak isteyen ünlü sayfa, bunu yaparken kendilerine uyarlamayacaklarını, normalde nasılsa aynen devam edeceğini açıkladı.

XHamster sözcüsü Alex Hawkins, “İptal işlemini okuduğumuzdan beri, yapabileceğimiz bir şey olup olmadığını merak ettik” dedi. “Netflix’in sonuca varmak için yayınlayacağı finalden önce XHamster’ın yeni sezonu üretebileceğini belirtmek istedik” diyen sözcü, bu sayede Sense8 hayranları için bir umut kapısı araladı.

Bu tarz porno sayfalarının Netflix gibi muadilleriyle kurduğu ilişkileri daha önce de gördük. Örneğin geçtiğimiz dönemlerde Pornhub, Twitter’ın kapatma kararı aldığı Vine’ı satın almak istemişti. “6 saniye fazlasıyla yeterli” başlığı ile gündeme getirilen olay, Twitter tarafından kabul edilmeyince ortadan kaybolmuştu.

İnternet sektörünün çok büyük bir kısmını temsil eden porno endüstrisi çok fazla ön planda gözükmemesine rağmen, çok büyük paralar kazanmaya devam ediyor. Arkasındaki isim XHamster’da olsa Netflix’in en iyi dizilerinden birisi olarak gösterilen Sense8’in dopdolu bir sezon daha çıkacağını görmek hoş olurdu. 2 sezonda çok iyi bir noktaya getirilen diziyi 2 saatte hızlıca anlatmak, diziye bir hakaret niteliği taşıyor. Sonu ne olursa olsun yeni Sense8 bölümlerini sabırsızlıkla bekliyoruz.