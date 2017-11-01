Yılların teknoloji gazetecisi ve ünlü teknoloji girişimcisi Serdar Kuzuloğlu geçtiğimiz günlerde İzmir'de gözaltına alındı. Peki neden?

Bilişim ve teknoloji alanında çalışmalarıyla tanınan gazeteci, yazar ve teknoloji girişimcisi Mehmet Serdar Kuzuloğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki evinde gözaltına alınarak, İzmir'de sorgulanmaya götürüldüğü ortaya çıkmıştı. Ancak sebebi tam olarak bilinmeyen bu tutuklama kararının arkasında da bir FETÖ itirafçısının ifadesinde belirttiği, FETÖ'nün Silikon Vadisi örgütüne bağlantılı olduğu iddia edilen isim listesinde Kuzuloğlu'nun isminin bulunduğu ortaya çıktı.

5 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenilen İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Silikon Vadisi olarak anılan uluslararası bilişim firmalarında görev alan örgüt üyeleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen 31 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Terörle Mücadele şubesi ekipleri, İzmir merkezli 6 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda aralarında öğretim üyesi, doktor, öğretmenler ve teknoloji yazarı Kuzuloğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. İstanbul'daki evinde gözaltına alınan Serdar Kuluoğlu'nun, ifadesi alınmak üzere İzmir'e götürüleceği belirtildi.

Gözaltı kararı ardından Kuzuloğlu'nun tek yorumu "İnanamıyorum" oldu. Kuzuloğlu'nun ülkemizde bilişim ve teknoloji açısından çok önemli milatları açtığını düşünüyoruz. O yüzden umuyoruz ki bu bir yanlış anlaşılmadır. Ancak yine de kararı hukuk verecektir. Siz ne düşünüyorsunuz? Kuzuloğlu ile ilgili son karar ne olacak?