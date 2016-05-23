Bir dönem Fenerbahçe’nin en başarılı isimlerinden biri olan eski milli futbolcu Serhat Akın, Twitch TV’de yayınlar yapmaya başladı.

Bir dönem Fenerbahçe’de oynayan eski milli futbolcu Serhat Akın, dün akşam Twitch TV üzerinden ilk yayınını yaptı. Geçen sene Survivor’da da yer almış Kadıköy’ün Boğası lakaplı Akın, futbolcu kimliğinin yanında bundan sonra Twitch TV üzerinden yaptığı yayınlarla da anılacak. Dün akşam 20.00’da Twitch TV’ye resmi olarak başlayan eski futbolcu, canlı yayınlarında League of Legends, PUBG, Fortnite, FIFA 18 gibi popüler oyunları oynayacak ve bu süreçte özel sürprizler yapıp çekilişle hediyeler dağıtacak.

Dün resmi Instagram hesabından bir videoyla Twitch’e başlayacağının haberini veren eski futbolcu, çocukluğundan beri futbol dışında bir diğer hobisinin video oyunları olduğunu belirterek, bundan sonra bu sektörde de ilerleyeceğini belirtti. Serhan Akın’ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklaması şu şekilde:

“Merhaba arkadaşlar, bir süredir sizlere yolda olan yeni projemden bahsediyordum, hayırlısıyla tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve artık Twitch üzerinden yayınlara başlamaya hazırız.

Bugüne kadar futbolcu kimliğimle tanındım ama bunun yanında çocukluğumdan beri hayatımda olan bir diğer hobim de bilgisayar oyunlarıydı. Küçük yaşlarda başlayan bu tutkum futbolculuğumun yanında her zaman benimle birlikteydi ve artık bunu sevenlerimle de paylaşmaya karar verdim.

Yarın (18 Nisan’da) saat 20:00’da yayına başlayacak ve twitch.tv/serhatakin adresinden ulaşabileceğiniz kanalımızda her hafta çeşitli canlı yayınlarla birlikte sizlerle buluşacağız. Hem oyun oynayıp, hem de keyifli vakit geçireceğimiz kanalda tabii ki çok özel sürprizler, hediyeler ve çekilişler de olacak, oyunlara ilgisi olmayan arkadaşları da bekliyoruz, maksat muhabbet olsun, Twitch’de görüşmek üzere!”

Serhat Akın Kimdir?

1981’de Almanya Bretten şehrinde dünyaya gelen Akın, 10 yaşında futbola başlayıp 2000 yılında taraftarı olduğu Fenerbahçe’ye transfer oldu. Fenerbahçe’de 5 yıl forma giydi ve bu süreçte 154 maça çıkıp 49 gol atarak 3 kez şampiyonluk yaşadı. Daha sonrasında Anderlecht, Köln gibi takımların formasını giydikten sonra 2013 yılında sakatlıkların da artması nedeniyle futbol hayatını sonlandırdı. Daha sonrasında Survivor yarışmasına da katılan Akın, şimdi de Twitch TV üzerinden bir diğer tutkusu olan video oyunları oynayarak sevenleriyle buluşacak.