Seri Katil Shiraishi Kurbanlarını Twitter'dan Bulmuş!

Japonya'da evindeki soğutucularda 9 tane kopmuş kafa bulunan Takahiro Shiraishi, kurbanlarını Twitter'dan bulduğunu itiraf etti.

Japonya'da son günlerin en kan dondurucu olaylarından biri ortaya çıktı. Emniyet güçleri 27 yaşındaki Takahiro Shiraishi isimli bir şahsın evinde soğutuculara saklanmış 9 adet kafatası ve 240 kemik parçası buldu. Polis tarafından tutuklanan Shiraishi, 8 kadın ve 1 erkekten oluşan 9 kurbanını da sosyal ağ sitesi Twitter'dan bulduğunu itiraf etti. Takahiro Shiraishi'nin kurbanları sosyal ağlarda intihara meylettiğini belirten paylaşımlar yapan kişilerdi.

Japon seri katil, bazı cinayetleri para karşılığında bazılarını ise tecavüz için işlediğini söyledi. Kurbanlarından 4 bin dolar para da çalan Shriaishi'nin izine ulaşılmasına sebep olan durumsa yine sosyal medya oldu. Takahiro Shiraishi, 23 yaşındaki bir kadının Twitter hesabından yaptığı "Benimle birlikte ölecek birini arıyorum" paylaşımına "Birlikte ölelim" cevabını vermişti. Daha sonra kadının abisi tarafından yapılan kayıp ihbarı üzerine araştırmalara başlayan polis, Shriaishi ile kayıp kadının, evin yakınında yürüdüğünü gösteren görüntülere ulaştı.

Japonya'nın Zama kentindeki 'dehşet evi' son günlerin en çok konuşulan konusu. Öte yandan gelişmiş ülkeler arasında Japonya'nın en büyük üçüncü intihar oranına sahip ülke. Federal hükümet, intiharları önlemek için ülke çapında kampanyalar düzenliyor.