Seri Katillerin En Çok Tercih Ettiği 12 Meslek Grubu

50 yıldır seri katillerin davranışları ve hayatları üzerine araştırmalar yürütmüş olan bir profesörün ortaya koyduğu verilere göre, seri katiller bazı meslek gruplarına daha fazla ilgi duyuyor.

Ülkemizde de okuyucuların beğenisine sunulmuş olan " Murder in Plain English " adındaki kitabıyla seri katillerin hayatlarına ışık tutan Profesör Michael Arntfield, kitabında oldukça çarpıcı bir istatistikten bahsederek seri katillerin bazı meslek gruplarını daha fazla sevdiğini ortaya çıkarmış.

Ünlü kriminologun verilerine göre seri katiller, hem doğal hayatta insanların yıllardır yaptığı ve güçlü olmaya dayanan meslek gruplarına, hem de kurbanlarına ulaşmalarını kolaylaştıracak meslek gruplarına ekstra ilgi duyuyorlar.

Arntfield, belirlediği bu 12 meslek grubunu, 4 farklı kategori altında listelendirerek incelemiş. İşte seri katillerin en çok tercih ettiği o meslek grupları:

Yüksek Beceri Gerektiren Meslekler

1. Uçak makinisti / teknisyeni

2. Ayakkabıcı

3. Oto döşemeci

Orta Seviyede Beceri Gerektiren Meslekler

1. Orman işçisi

2. Tır şoförü

3. Depo Yöneticisi

Pek Beceri Gerektirmeyen Meslekler

1. Genel işçi (Nakliyeci vb)

2. Otel kapıcısı

3. Benzin istasyonu çalışanı

Profesyonel Meslekler

1. Polis / Güvenlik Görevlisi

2. Askeri personel

3. Din görevlisi