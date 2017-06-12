Apple’ın sevenlerini uzun süredir beklettiği amiral gemisi iPhone 8 hakkındaki detayları gelmeye devam ediyor. Cihazın seri üretimine başlayan fabrikalardan birinde, metal kalıplar ve çerçeveler görüntülendi, boyutları hakkında en net verileri sunuyorlar.

Apple, bu yıl iPhone serisinn 8. versiyonu için 10. yılında yoğun bir çalışma süreci geçirdi. Geçtiğimiz hafta düzenlenen WWDC 2017 etkinliğinde yazılımsal teknolojileri gündemde tutarken, yeni iPhone seri üretime geçti ve artık boyutları hakkında daha çok şey biliyoruz.

İddialara göre bu görseller seri üretime geçen bir fabrikanın çalışanı tarafından sızdırıldı. Boyut karşılaştırmaları için bir iPhone 6 kılıfıyla yan yana tutulan metal kalıplar ve çerçeveler, iPhone 8’in ölçüleri hakkında elde tutulur veriler sunuyorlar.

Telefonun donanımı konusunda bir fikir sahibi olamadığımız metal çerçevelerin iç hatları, iPhone 8’in fiziksel özelliklerini ortaya koyuyor. Bu yıl Apple’ın üç yeni iPhone modeli duyurması bekleniyor. 4.7 inç ve 5.5 inç ekrana sahip iPhone 7S ve 7S Plus yanında, boyutlarının ufak olmasına rağmen 5.8 inç ekranıyla dikkat çeken iPhone 8.

Elimize ulaşan tüm detayları paylaşmaya devam edeceğiz, takipte kalın. :)