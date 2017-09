Otomotiv sektörünün açık ara en köklü firmalarından olan General Motors, kurduğu bir ortaklık sayesinde tarih yazıyor. Açıklamalara göre dünyanın ilk seri üretime uygun oto pilot aracı Cruise Anywhere, tastamam hazır.

Bir aracı tasarlayabilir, tüm fonksiyonlarını oldukça cezbedici bir şekilde dizayn edebilir ve bir mühendislik harikası yapabilirsiniz. Ancak, onu üretmek ve milyonlarca insanın güvenli bir şekilde kullanmasını sağlamak işin en önemli kısmıdır. Dev üreticiler içinse dananın kuyruğu tam olarak burada kopar.

Yapay zeka ve otomasyon yazılımların yükselişiyle önde gelen üreticiler, kendi kendine giden araçlar üretmeye soyundular. Ancak bu uzun ve meşakkatli çalışmalar gerektiren süreçte yola sıfırdan başlayan firmaların daha hızlı ilerlemesi herkesi şaşırttı. Elbette General Motors gibi köklü firmaların, neredeyse hiç yatırım yapmadıkları yeni nesil fabrikalar ve yazılım teknolojileri alışılması zor alanlardı. Bu yüzden zaten parayı ellerinde tuttukları için, işin uzmanlarıyla ortaklık kurdular.

Cruise Automation firması ve GM ortaklığıyla geçtiğimiz yıl çalışmalarına başlanan, binek oto pilot araç için muhteşem haberler elimize ulaştı. Ortaklığın ufak şirketinin kurucusu ve CEO’su olan Kyle Vogt, dünyanın seri üretimine başlanacak ilk otopilot aracını hazır hale getirdiklerini söyledi:

“Bu araçlar şoförleri olmadan sorunsuz şekilde çalışabilecekler. Gerekli donanım materyallerimiz hazır ve yazılım da hazır olduğunda güvenle kullanılabilecekler.”

Aracın operasyonel anlamda her şeyiyle hazır olduğunu bilmek içimizi rahatlatsa da GM yöneticilerinden Doug Parks, yapılması gereken çok işleri olduğunu söylüyor. Ancak her iki firmaya göre alınması gereken yollar, gerekli üretim hatlarının kurulması ve istihamın sağlanması. Nitekim her araç aynı fabrikada üretilmiyor.

Cruise Anywhere modelinden 14 ayda 50 adet üretildi. Devamı içinse yapılan açıklamarda da bahsedilen meşakkatli süreçlerin aşılması gerekiyor.