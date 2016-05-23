Tayland'ın geleneksel bahar şenliklerinde çekilmiş fazlasıyla ıslak ve güzel karelere göz atın.

Geçtiğimiz hafta sonu Tayland’ın geleneksel yıllık su savaşı etkinliği gerçekleşti. Songkran sokaklarından iPhone kameralarına yansıyan muhteşem fotoğraflar, sosyal medyada en beğenilen kareler arasında yer aldılar.

Tayland baharın gelişini kutlamak amaçlı, bir hafta sonu boyunca su etkinliği gerçekleştirerek simgesel bir gelenek oturtulmuş. Caddelerin ve sokakların insanların birbirine su attığı savaş alanı halini alan bu 2 gün, katılanlar için oldukça eğlenceli geçiyor olsa gerek. Elbette ki Tayland için :)

Haliyle mobil fotoğrafçılar için böyle ortamlar dramatik çekimler için müthiş bir fırsat oluyor. Apple, Samsung ve diğer büyük akıllı telefon üreticilerinin su geçirmez modelleri bu günlerde bir varsayılan olarak öne sürdükleri için, ıslanma korkusu olmadan muhteşem kareleri yakalamak çok mümkün.

Günün her saatinde değişen ışık miktarı, birbirinden farklı yansılamalarla ortaya eğlenceli ve güzel kareler yakalanmasını sağlamış. Fazla uzatmadan bir kaçını size listeleyelim: